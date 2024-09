PS5 Pro é anunciado e vai chegar ainda em 2024; veja preço, especificações e data de lançamento

Agora é oficial! Depois de uma longa espera dos apaixonados por games, a Sony revelou, nesta terça-feira, 10, o PS5 Pro. O anúncio ocorreu em um evento de "apresentação técnica", onde o arquiteto-chefe da PlayStation, Mark Cerny, apresentou os primeiros detalhes do novo console.

A apresentação em vídeo feita pela companhia japonesa durou apenas nove minutos, mas foi suficiente para deixar os fãs animados com o que está por vir.

O PS5 Pro já era alvo de rumores há algum tempo. Especulações sobre o console circulam desde 2023, incluindo informações sobre seu hardware. No final de agosto, o insider Billbil-kun, conhecido por ser uma fonte confiável na indústria de games, disse que a revelação do console aconteceria "muito em breve".

Na apresentação, Billbil-kun também divulgou uma arte sugerindo o design do PS5 Pro, descrevendo-o como sendo ligeiramente maior que o modelo Slim, com três listras pretas no meio. Essa descrição acabou se confirmando na apresentação oficial.

Logo após o vazamento, a Sony divulgou um teaser oficial, exibindo o design do console em uma imagem comemorativa dos 30 anos da marca PlayStation. Agora, temos imagens completas do PS5 Pro, que apresenta um visual atualizado, mas com elementos familiares. O console mantém o design branco característico, com as três linhas laterais, mas traz algumas mudanças.

Uma das novidades notáveis é que o PS5 Pro estará disponível apenas na versão digital, sem leitor de discos para mídias físicas, o que lhe confere um design mais esbelto. No entanto, será possível adquirir um leitor blu-ray separadamente e instalá-lo no console, assim como no modelo Slim.

O PS5 Pro também será compatível com acessórios já disponíveis para o PS5, incluindo o PlayStation VR2, PlayStation Portal, DualSense Edge, Access Controller, Pulse Elite e Pulse Explore. A Sony informou que o suporte para deixar o console na vertical será vendido separadamente.

Embora o exterior do PS5 Pro seja familiar, as grandes inovações estão em seu interior, prometendo uma experiência ainda mais avançada para os gamers.

Quando o PS5 Pro será lançado?

O PS5 Pro será lançado no dia 7 de novembro, segundo o comunicado da Sony.

Quais as especificações do PS5 Pro?

Os rumores sobre as especificações técnicas do PS5 Pro também estavam corretos. Em abril, o The Verge divulgou que havia obtido um documento detalhado sobre o console, informações que foram confirmadas na apresentação liderada por Mark Cerny nesta terça-feira (10).

Um dos principais destaques do PS5 Pro é a nova tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), a resposta da Sony ao DLSS da Nvidia e ao FSR da AMD, projetada para melhorar a qualidade de imagem e as taxas de quadros nos jogos.

Além dessa inovação, a Sony destacou três pilares principais que orientaram o desenvolvimento do PS5 Pro:

GPU Aprimorada: O novo console possui 67% mais unidades de computação e uma memória 28% mais rápida, proporcionando até 45% mais desempenho em jogos em comparação com o PS5 padrão.

Melhorias no Ray Tracing: Com avanços que aprimoram os efeitos de reflexos e refração, o PS5 Pro promete de duas a três vezes mais desempenho em Ray Tracing do que o PS5 Fat ou Slim.

Upscaling com Inteligência Artificial: O PSSR, já mencionado, usa machine learning para melhorar a resolução dos jogos, oferecendo gráficos mais nítidos e detalhados no novo console.

Esses avanços tornam o PS5 Pro uma versão significativamente mais potente, oferecendo uma experiência visual e de desempenho aprimorada para os jogadores.

Quanto custa o PS5 Pro?

Além das melhorias de hardware, o PS5 Pro vem com 2 TB de armazenamento em SSD. O console também inclui o controle DualSense padrão e uma cópia de Astro's Playroom, seguindo o padrão dos modelos PS5 Fat e Slim.

Durante o evento de terça-feira (10), a Sony anunciou que o PS5 Pro terá um preço de US$ 699,99 no exterior. O valor para o Brasil ainda não foi divulgado.

O lançamento do PS5 Pro está previsto para 7 de novembro, com a pré-venda iniciando em 26 de setembro fora do Brasil. A disponibilidade no país ainda não foi confirmada.

O que você achou da revelação do PS5 Pro? Está considerando fazer o upgrade para a nova versão? Compartilhe suas expectativas e opiniões nas redes sociais do Voxel!