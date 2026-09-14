Celular do ChatGPT? OpenAI compra startup de câmeras de ex-Apple por US$ 300 milhões

RESUMO | A OpenAI adquiriu a Glass Imaging, startup de câmeras para smartphones, em negócio de mais de US$ 300 milhões, segundo o Wall Street Journal. A tecnologia usa IA e redes neurais adaptadas a cada sistema de câmera para melhorar imagens no momento do clique. A operação reforça a entrada da dona do ChatGPT em hardware.

A OpenAI adquiriu a Glass Imaging, startup especializada em tecnologia de câmeras para smartphones, em um negócio avaliado em mais de US$ 300 milhões, segundo o Wall Street Journal. A empresa havia sido avaliada em cerca de US$ 100 milhões em uma rodada de investimento no ano passado.

Fundada em 2019 em Los Altos, na Califórnia, a Glass Imaging já havia captado cerca de US$ 30 milhões em investimentos.

A empresa foi criada por Ziv Attar e Tom Bishop, dois ex-engenheiros da Apple que lideraram a equipe responsável pelo desenvolvimento do Modo Retrato do iPhone — e que decidiram fundar uma companhia própria para desenvolver novas tecnologias de câmera sem as limitações de negócio impostas pela Apple.

A tecnologia da Glass Imaging usa inteligência artificial (IA) para superar as limitações físicas do tamanho das câmeras de smartphones.

Em vez de usar IA apenas para editar uma foto depois que ela já foi tirada, a empresa usa redes neurais que aprendem as características específicas de cada sistema de câmera — diferentes para cada modelo de smartphone — para gerar imagens de qualidade superior já no momento em que o obturador é acionado, sem necessidade de processamento adicional.

Segundo o WSJ, a tecnologia de zoom da empresa já havia sido incorporada a uma linha de smartphones da fabricante chinesa Honor.

Mais uma peça da entrada da OpenAI em hardware

A aquisição se soma a uma sequência recente de compras da OpenAI, enquanto a empresa se prepara para uma oferta pública inicial de ações (IPO) esperada para o próximo ano.

Nos últimos meses, a companhia também adquiriu a TBPN, um talk show voltado à internet, e uma startup de ferramentas de desenvolvimento de código aberto. A OpenAI não detalhou publicamente seus planos específicos para a Glass Imaging.

O movimento reforça rumores de que a dona do ChatGPT trabalha no desenvolvimento de hardware próprio, incluindo smartphones, fones de ouvido e dispositivos "companheiros" de IA.

Em 2025, o CEO da OpenAI, Sam Altman, e o renomado designer Jony Ive, ex-Apple, revelaram que já vinham trabalhando juntos em uma startup de dispositivos chamada io — comprada pela própria OpenAI por US$ 6,5 bilhões.

Um possível "telefone com agente de IA"

A aquisição também segue relatos anteriores do analista da indústria Ming-Chi Kuo, que afirmou que a OpenAI estaria "acelerando" o desenvolvimento de seu primeiro "telefone com agente de IA", com produção em massa prevista para o primeiro semestre de 2027.

Com o acesso à equipe e à tecnologia da Glass Imaging, a OpenAI passa a ter dois caminhos possíveis, segundo analistas: desenvolver hardware com marca própria, ou licenciar a tecnologia de câmera para fabricantes já estabelecidos, como Samsung ou OnePlus.

Qualquer um dos dois cenários colocaria a empresa em rota de colisão direta com Apple e Google (Alphabet) — ambas dependentes de margens relevantes vindas justamente da venda de dispositivos de consumo.

Quanto a OpenAI pagou pela Glass Imaging?

A OpenAI pagou mais de US$ 300 milhões pela Glass Imaging, segundo o Wall Street Journal. A startup havia sido avaliada em cerca de US$ 100 milhões em uma rodada de investimento no ano anterior.

O que faz a Glass Imaging?

A Glass Imaging desenvolve tecnologia de câmeras para smartphones que usa inteligência artificial para superar limitações físicas dos dispositivos. As redes neurais aprendem as características de cada sistema de câmera e melhoram as imagens no momento em que o obturador é acionado.

Quem fundou a Glass Imaging?

A Glass Imaging foi fundada em 2019 por Ziv Attar e Tom Bishop, ex-engenheiros da Apple que lideraram a equipe responsável pelo desenvolvimento do Modo Retrato do iPhone. A startup tem sede em Los Altos, na Califórnia, e já havia captado cerca de US$ 30 milhões.

Quais smartphones já usam a tecnologia da Glass Imaging?

A tecnologia de zoom da Glass Imaging já havia sido incorporada a uma linha de smartphones da fabricante chinesa Honor, segundo o Wall Street Journal.

A OpenAI está desenvolvendo um smartphone?

A OpenAI estaria acelerando o desenvolvimento de seu primeiro “telefone com agente de IA”, segundo o analista Ming-Chi Kuo. A produção em massa estaria prevista para o primeiro semestre de 2027.

Como a OpenAI pode usar a tecnologia da Glass Imaging?

A OpenAI pode desenvolver hardware com marca própria ou licenciar a tecnologia de câmera para fabricantes como Samsung e OnePlus, segundo analistas citados na matéria. A empresa não detalhou publicamente seus planos para a Glass Imaging.