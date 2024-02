Sony deve lançar versão Pro do PlayStation 5 neste ano

A Sony deve lançar ainda neste ano uma versão atualizada do PlayStation 5. As informações são do site CNBC.

A novidade, que seria mais para uma linha Pro do console, viria após a companhia cortar a previsão de vendas do produto para este ano. Por outro lado, a Sony quer que essa mudança aumente o interesse no PlayStation 5 e também possa oferecer um hardware mais aprimorada para receber o Grand Theft Auto VI em 2025, um dos jogos mais aguardados da década.

Lançado em novembro de 2020, o PlayStation 5 teve sua previsão de vendas para o ano fiscal que termina em março reduzida de 25 milhões para 21 milhões de unidades. Um executivo da Sony disse ao site CNBC que espera uma "queda gradual" nas vendas para o próximo ano fiscal. Daí a necessidade de um lançamento. A própria Sony já fez isso, quando lançou uma versão Pro do PlayStation 4, console da geração anterior, três anos após lançamento do PS4.

Upgrades e desafios

Até o momento, a Sony lançou um PS5 com discreta atualização no ano passado, assim como o console portátil PlayStation Portal. Uma versão Pro, claro, seria algo muito maior.

Mesmo que o PS5 Pro traga um aumento na expectativa de vendas, a empresa enfrenta um problema: as margens de lucro de sua principal unidade de negócios de jogos estão no nível mais baixo desta década. Numa conferência de resultados, a empresa afirmou que o objetivo desse ramo do negócio é “otimizar as vendas com maior ênfase no equilíbrio com os lucros”.

Até por causa dessa política, é improvável que, mesmo com o lançamento do PS5, a versão "normal" do PlayStation 5 fique mais barata (é possível encontrar a partir de R$ 3.600), como vinha acontecendo no passado.