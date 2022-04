The Batman ganha data de estreia na HBO Max; confira

O novo Batman de Robert Pattinson, dirigido por Matt Reeves, estreou no Brasil no início de março trazendo um herói mais perturbado, mas mais próximos das origens de investigador dos quadrinhos.

E o filme sucesso de público e crítica, chegará nos próximos dias no HBO Max, streaming da Warner Bros. Segundo anúncio da plataforma, "The Batman" estará disponível a partir de 18 de abril.

Já pode parar com os comentários frenéticos perguntando cadê o Bátima. Como não sou o Charada, dou logo a reposta do enigma: Batman vai #DoCinemaParaSuaCasa no dia 18/04, sem nenhum custo adicional. #BatmanNaHBOMax pic.twitter.com/Vov0ZACCof — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) April 11, 2022

O longa arrecadou mais de US$ 670 milhões em todo o mundo, ultrapassando os US$ 657 milhões de Liga da Justiça, lançado em 2017. A Warner Bros gastou US$ 200 milhões para produzir o filme.

"The Batman" foi um dos primeiros filmes desde março de 2020 do estúdio lançado apenas nos cinemas. Antes do longa do Cavaleiro das Trevas, os filmes de maior bilheteria do estúdio desde do início da pandemia foram "Godzilla vs. Kong" (100 milhões de dólares na América do Norte) e "Dune" (109 milhões de dólares na América do Norte).

A aventura de super-herói estrelada por Robert Pattinson, tem 85% de aprovação no Rotten Tomattoes, site americano agregador e medidor de críticas de cinema e televisão. Com a boa recepção, uma trilogia da nova versão do herói e séries derivadas podem estar em desenvolvimento.