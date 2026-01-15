Jovem resgatado no Pico Paraná estrela campanha do Burger King

A repercussão do resgate de Roberto Farias, conhecido como Betinho, encontrado com vida após cinco dias desaparecido no Pico Paraná, foi incorporada a uma nova ação de marketing do Burger King. A rede contratou o jovem para estrelar um filme da plataforma King em Dobro, que permite ao consumidor escolher dois sanduíches do cardápio a partir de R$ 25,90.

Criada pela AlmapBBDO, a campanha apresenta um filme que transforma a narrativa de suspense do resgate em uma abordagem de humor. No vídeo, Betinho aparece comendo dois Whopper, em referência direta à "fome de cinco dias" após período de isolamento na mata.

O roteiro utiliza a ironia clássica do BK para dialogar com a repercussão do caso nas redes sociais. No filme, a atitude do protagonista reforça a mensagem da campanha: depois da experiência, Betinho não pretende dividir os dois sanduíches da oferta.

A plataforma King em Dobro permite ao consumidor escolher dois sanduíches entre opções do cardápio a partir de R$ 25,90. Entre as alternativas estão Chicken Duplo, Cheeseburger Duplo, Rodeio Duplo, Cheddar Duplo, Stacker Duplo Bacon, Big King, Whopper e Whopper Vegetariano.

“Vimos no Betinho, que já vem engajando milhares de pessoas com sua história de superação, a chance de celebrar esse final feliz com muita indulgência. A campanha reforça que, para matar uma fome de cinco dias, o King em Dobro é o parceiro ideal”, diz Pedro Laguárdia, gerente de marketing do Burger King.

Fernando Duarte, vice-presidente de criação da AlmapBBDO, explica que a ação pretende ampliar o uso da plataforma promocional. “Agora, pensamos em um outro jeito de mostrar a versatilidade do King em Dobro: enquanto Popó e Wanderlei dividem, o Betinho come os dois sozinho”, afirma.

Os preços promocionais são válidos por tempo indeterminado ou enquanto durarem os estoques. Algumas combinações não estão disponíveis, conforme regras específicas da oferta. A promoção é válida no BK Drive, no aplicativo do Burger King e em lojas físicas participantes. Em unidades franqueadas, os preços podem variar.