Mais de 50% dos brasileiros querem mudar de emprego em 2026, aponta pesquisa do LinkedIn

Segundo a pesquisa, 32% utilizaram ou planejam utilizar IA para encontrar oportunidades de emprego (KanawatTH/Getty Images)
Repórter
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12h38.
Última atualização em 15 de janeiro de 2026 às 12h46.
Mais da metade dos profissionais brasileiros pretende buscar um novo emprego em 2026. É o que revela uma nova pesquisa global do LinkedIn, rede social profissional. Segundo o levantamento, 54% dos entrevistados no Brasil planejam mudar de trabalho no próximo ano — índice acima da média global, de 52%.
O país também se destaca no grau de autopercepção de preparo para essa transição: 37% dos profissionais brasileiros afirmam se sentir prontos para enfrentar os desafios de uma nova fase da carreira, o maior percentual entre os países analisados. Ainda assim, o movimento acontece em um cenário mais competitivo.
Para 63% dos respondentes, encontrar um novo emprego ficou mais difícil no último ano, principalmente por causa do aumento da concorrência (55%) e da maior exigência dos processos seletivos (50%).
“Estamos vivendo um momento em que a busca por emprego não é apenas uma reação às incertezas do mercado, mas parte de uma transformação mais ampla na forma como as pessoas pensam suas carreiras”, afirma Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina e África.
“Os dados mostram que os profissionais estão mais dispostos a experimentar novos formatos, atualizar habilidades e usar a tecnologia a seu favor.”
A pesquisa mostra que o Brasil está entre os países com maior adoção de ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao mercado de trabalho. Entre os profissionais brasileiros:
O uso dessas ferramentas também impacta a confiança: 63% afirmam que a IA ajuda a se sair melhor em entrevistas. Além disso, 60% acreditam que a tecnologia pode tornar os processos seletivos mais justos, ao padronizar entrevistas e reduzir vieses humanos. Entre profissionais de Recursos Humanos, essa percepção sobe para 78%.
Apesar do avanço tecnológico, a experiência do candidato ainda é um ponto sensível no Brasil. O país lidera globalmente a percepção de que os processos seletivos são longos demais (77%) e impessoais (60%).
Outro alerta é o medo de golpes: quase 70% dos profissionais dizem temer vagas falsas durante a busca por emprego. A preocupação é ainda maior entre mulheres (74%) e jovens da geração Z (79%).
Entre as melhorias mais desejadas pelos candidatos estão:
A pesquisa também aponta uma mudança relevante no comportamento profissional. No Brasil, 49% dos entrevistados afirmam ter migrado de empregos fixos para modelos mais flexíveis, como trabalhos por projeto, consultorias ou contratos temporários — percentual bem acima da média global, de 41%.
Entre aqueles que estão há mais tempo em busca de recolocação, as estratégias também vêm mudando:
“O interesse por novos formatos de trabalho reflete uma mudança mais profunda na relação dos profissionais com a própria carreira”, diz Beck. “Quem enfrenta mais obstáculos também tem ajustado estratégias e explorado caminhos menos lineares.”
Para apoiar essa jornada, o LinkedIn vem ampliando o uso de inteligência artificial em suas ferramentas. Um dos destaques é a nova busca de empregos com IA, que permite procurar vagas usando termos mais naturais do dia a dia.
A funcionalidade começa a ser disponibilizada em português neste mês e já é usada diariamente por mais de 1,3 milhão de pessoas em inglês, com cerca de 25 milhões de buscas semanais.
A plataforma também disponibiliza um guia gratuito de busca de emprego, com dicas práticas, orientações de especialistas e cursos voltados ao desenvolvimento profissional.
A pesquisa foi conduzida pela Censuswide com 19.113 respondentes, entre 18 e 79 anos, empregados ou em busca de trabalho. As entrevistas ocorreram entre 13 e 28 de novembro de 2025, em países como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Índia e Austrália. A Censuswide segue os princípios da ESOMAR e é membro do Market Research Society e do British Polling Council.
