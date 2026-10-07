Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta quarta-feira, 7? Hoje tem Prova do Fazendeiro

O público já pode se preparar para mais uma noite de disputa em "A Fazenda 18". Nesta quarta-feira, 7 de outubro, o reality show da Record exibe a Prova do Fazendeiro, que pode livrar um dos participantes da segunda Roça da temporada.

O programa começa às 22h45, no horário de Brasília, com apresentação de Adriane Galisteu. A competição será disputada por três peões que ainda têm a chance de conquistar o chapéu e garantir mais uma semana no jogo.

Quem disputa a Prova do Fazendeiro hoje?

A disputa desta quarta-feira, 7, reúne Ariela Carasso, Jottapê e Thaíde. Os três foram parar na Roça após a formação realizada na terça-feira, 6, e terão a oportunidade de escapar da votação do público.

Renê Thristan também está na berlinda, mas foi vetado da prova por Jottapê e já está confirmado na Roça. Quem vencer a disputa conquista o chapéu de Fazendeiro e deixa a berlinda.

Como foi formada a terceira Roça?

A terceira Roça de "A Fazenda 18" começou a ser definida com a indicação do Fazendeiro Serginho Hondjakoff, que mandou Renê Thristan para o primeiro banquinho.

Na votação da casa, Ariela Carasso recebeu 11 votos e se tornou a mais votada pelos participantes. Ela então puxou Thaíde da Baia. Com o Poder da Chama Vermelha, Alfredo Amaral iniciou o Resta Um e, no final da dinâmica, Jottapê acabou sobrando e completou a Roça.

Na hora de definir o veto da Prova do Fazendeiro, Jottapê escolheu Renê, que ficou impedido de disputar o chapéu e já está nas mãos do público.

O que acontece depois da prova?

O vencedor da Prova do Fazendeiro conquista o chapéu, garante imunidade e escapa da Roça. Os outros três participantes da berlinda seguem para a votação popular, que definirá quem deixa o reality na quinta-feira, 8 de outubro.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.