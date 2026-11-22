WhatsApp: transcrição de áudios no iPhone depende do iOS, da Siri e do idioma configurado (Westend61/Getty Images)
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Publicado em 22 de novembro de 2026 às 11h00.
A transcrição de mensagens de voz do WhatsApp no iPhone exige iOS 16 ou mais recente, Siri ativada, o recurso ligado nas configurações do app e o idioma de transcrição igual ao falado no áudio. Se uma dessas condições falha, a opção Transcrever não aparece ou o app avisa que a transcrição está indisponível.
A transcrição doWhatsApp no iPhone depende de quatro condições: iOS 16 ou mais recente, Siri ativada, recurso ligado nas configurações do app e idioma de transcrição igual ao falado no áudio. Se uma delas falha, a opção Transcrever não aparece no menu da mensagem de voz ou o app exibe o aviso "Transcrição indisponível".
O WhatsApp anunciou as transcrições em novembro de 2024, com liberação gradual entre as contas e poucos idiomas na estreia. Por isso, a ausência do botão nem sempre indica defeito no aparelho. A ordem de verificação abaixo começa pelo sistema e termina no próprio áudio.
O recurso funciona apenas no iOS 16 ou posterior. iPhones presos ao iOS 15 ou a versões anteriores não exibem a opção, mesmo com o WhatsApp atualizado.
Para conferir, abra Ajustes > Geral > Sobre e veja o número em "Versão do iOS". Se houver atualização disponível, ela aparece em Ajustes > Geral > Atualização de Software. Vale checar também a App Store: uma versão antiga do WhatsApp pode não ter o recurso.
A versão do sistema define ainda quais idiomas ficam disponíveis. O português está na lista desde o iOS 16. O iOS 17 acrescentou opções como dinamarquês, holandês, hebraico e tailandês.
No iPhone, o WhatsApp usa o reconhecimento de fala da Apple, ligado à Siri, para converter o áudio em texto dentro do próprio aparelho. Quem nunca usa a assistente e a desativou perde a transcrição sem perceber a relação entre as duas coisas.
Não é preciso conversar com a Siri, apenas deixá-la ligada. Para conferir:
A Siri precisa continuar ligada. Se for desativada depois, transcrições já feitas podem seguir visíveis, mas novas mensagens de voz deixam de ser convertidas.
O recurso vem desligado de fábrica. O caminho é Configurações > Conversas > Transcrição de mensagens de voz, com a chave ativada e um idioma escolhido em Idioma da transcrição.
Dois detalhes travam o funcionamento mesmo com a chave ligada:
Com tudo configurado, a transcrição não acontece sozinha. É preciso tocar e segurar a mensagem de voz e escolher Transcrever. O texto aparece abaixo do áudio, e a seta ao lado expande o trecho completo.
O aviso indica que o app tentou converter o áudio e não conseguiu. Segundo a Central de Ajuda do WhatsApp, as causas mais frequentes são:
O WhatsApp transcreve um idioma por vez. Quem recebe áudios em português e inglês com frequência precisa trocar a configuração conforme a mensagem, ou manter o idioma da maioria dos áudios e aceitar falhas nos demais.
Um teste controlado separa falha de configuração de limitação do próprio áudio. A sequência abaixo leva poucos minutos:
Se o áudio de teste funciona e outros não, o problema está nas gravações recebidas, e não no iPhone.
Sim. O próprio WhatsApp avisa que as transcrições podem ser imprecisas. Palavras mal pronunciadas, sotaques, nomes próprios e algarismos ditos rápido estão entre os trechos mais sujeitos a erro.
Antes de usar a informação, ouça o áudio original quando a mensagem trouxer:
Com iOS 16 ou superior, Siri ligada, transcrição ativa e idioma correto, a falta do botão pode estar ligada à liberação por conta. Nesse caso, a medida possível é manter o WhatsApp atualizado pela App Store e repetir o teste após cada nova versão do app.
Reiniciar o iPhone e desligar e religar a transcrição, escolhendo o idioma de novo, também ajuda quando o pacote de idioma não terminou de baixar. Se a falha continuar, o canal oficial é a Central de Ajuda, em Configurações > Ajuda > Fale conosco, dentro do próprio app.
As causas mais comuns são Siri desativada, iPhone com versão anterior ao iOS 16, recurso desligado em Configurações > Conversas ou liberação ainda pendente para a conta.
Não. Basta deixar a Siri ativada nos Ajustes do iPhone. A transcrição é feita tocando e segurando a mensagem de voz e escolhendo Transcrever.
Sim. O português está entre os idiomas suportados desde o iOS 16, desde que seja o idioma selecionado nas configurações do WhatsApp.
Não. A transcrição fica visível apenas para quem recebeu a mensagem e é gerada no próprio aparelho. Segundo o WhatsApp, nem a empresa tem acesso ao conteúdo.
Não. O WhatsApp informa que o texto pode conter erros, sobretudo com ruído de fundo. Números e chaves Pix devem ser conferidos no áudio original.
Glossário
Siri
Assistente de voz da Apple. No iPhone, precisa estar ativada para que o WhatsApp consiga transcrever mensagens de voz.
Mensagem de voz
Áudio gravado e enviado em uma conversa do WhatsApp. No iOS 16 ou posterior, pode ser convertido em texto pelo recurso de transcrição.