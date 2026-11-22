A transcrição doWhatsApp no iPhone depende de quatro condições: iOS 16 ou mais recente, Siri ativada, recurso ligado nas configurações do app e idioma de transcrição igual ao falado no áudio. Se uma delas falha, a opção Transcrever não aparece no menu da mensagem de voz ou o app exibe o aviso "Transcrição indisponível".

O WhatsApp anunciou as transcrições em novembro de 2024, com liberação gradual entre as contas e poucos idiomas na estreia. Por isso, a ausência do botão nem sempre indica defeito no aparelho. A ordem de verificação abaixo começa pelo sistema e termina no próprio áudio.

Qual versão do iOS a transcrição do WhatsApp exige?

O recurso funciona apenas no iOS 16 ou posterior. iPhones presos ao iOS 15 ou a versões anteriores não exibem a opção, mesmo com o WhatsApp atualizado.

Para conferir, abra Ajustes > Geral > Sobre e veja o número em "Versão do iOS". Se houver atualização disponível, ela aparece em Ajustes > Geral > Atualização de Software. Vale checar também a App Store: uma versão antiga do WhatsApp pode não ter o recurso.

A versão do sistema define ainda quais idiomas ficam disponíveis. O português está na lista desde o iOS 16. O iOS 17 acrescentou opções como dinamarquês, holandês, hebraico e tailandês.

Por que a transcrição do WhatsApp precisa da Siri?

No iPhone, o WhatsApp usa o reconhecimento de fala da Apple, ligado à Siri, para converter o áudio em texto dentro do próprio aparelho. Quem nunca usa a assistente e a desativou perde a transcrição sem perceber a relação entre as duas coisas.

Não é preciso conversar com a Siri, apenas deixá-la ligada. Para conferir:

Abra os Ajustes do iPhone; Toque em Siri — o nome do menu varia conforme a versão e o modelo, e pode aparecer como Siri e Busca ou Apple Intelligence e Siri; Ative a opção de acionar a Siri pelo botão lateral (ou pelo botão de início, em modelos com esse botão); Confirme em Ativar a Siri.

A Siri precisa continuar ligada. Se for desativada depois, transcrições já feitas podem seguir visíveis, mas novas mensagens de voz deixam de ser convertidas.

Como conferir se a transcrição está ligada no WhatsApp?

O recurso vem desligado de fábrica. O caminho é Configurações > Conversas > Transcrição de mensagens de voz, com a chave ativada e um idioma escolhido em Idioma da transcrição.

Dois detalhes travam o funcionamento mesmo com a chave ligada:

Pacote de idioma pendente: se a Siri não estava ativa quando a transcrição foi ligada, o WhatsApp pede o download do idioma escolhido, e o recurso só funciona depois que esse download termina;

se a Siri não estava ativa quando a transcrição foi ligada, o WhatsApp pede o download do idioma escolhido, e o recurso só funciona depois que esse download termina; Idioma redefinido: desligar a transcrição apaga a escolha de idioma, e ao religar é preciso selecioná-lo outra vez.

Com tudo configurado, a transcrição não acontece sozinha. É preciso tocar e segurar a mensagem de voz e escolher Transcrever. O texto aparece abaixo do áudio, e a seta ao lado expande o trecho completo.

O que significa "Transcrição indisponível" no WhatsApp?

O aviso indica que o app tentou converter o áudio e não conseguiu. Segundo a Central de Ajuda do WhatsApp, as causas mais frequentes são:

Idioma diferente: o áudio foi gravado em uma língua e a transcrição está configurada para outra;

o áudio foi gravado em uma língua e a transcrição está configurada para outra; Ruído de fundo: música ou conversas paralelas impedem o reconhecimento das palavras;

música ou conversas paralelas impedem o reconhecimento das palavras; Idioma não suportado: a língua falada não consta da lista disponível para a versão do iOS instalada;

a língua falada não consta da lista disponível para a versão do iOS instalada; Processamento em andamento: áudios longos podem levar alguns instantes até o texto aparecer.

O WhatsApp transcreve um idioma por vez. Quem recebe áudios em português e inglês com frequência precisa trocar a configuração conforme a mensagem, ou manter o idioma da maioria dos áudios e aceitar falhas nos demais.

Como testar se a transcrição do WhatsApp está funcionando?

Um teste controlado separa falha de configuração de limitação do próprio áudio. A sequência abaixo leva poucos minutos:

Peça a um contato um áudio curto em português, gravado em local silencioso, com uma frase simples e um número, como "o código é 4815"; Toque e segure a mensagem e escolha Transcrever; Se a opção não aparecer, repita as checagens dos blocos anteriores; Se surgir "Transcrição indisponível", confira se o idioma configurado é o português; Se o texto aparecer, ouça o áudio e compare palavra por palavra, com atenção ao número.

Se o áudio de teste funciona e outros não, o problema está nas gravações recebidas, e não no iPhone.

A transcrição do WhatsApp erra números e nomes?

Sim. O próprio WhatsApp avisa que as transcrições podem ser imprecisas. Palavras mal pronunciadas, sotaques, nomes próprios e algarismos ditos rápido estão entre os trechos mais sujeitos a erro.

Antes de usar a informação, ouça o áudio original quando a mensagem trouxer:

Chaves Pix e valores de transferência;

Endereços e números de telefone;

Códigos de verificação e senhas;

Datas e horários de compromissos;

Orientações médicas ou instruções de uso de remédios.

O que fazer quando nada resolve?

Com iOS 16 ou superior, Siri ligada, transcrição ativa e idioma correto, a falta do botão pode estar ligada à liberação por conta. Nesse caso, a medida possível é manter o WhatsApp atualizado pela App Store e repetir o teste após cada nova versão do app.

Reiniciar o iPhone e desligar e religar a transcrição, escolhendo o idioma de novo, também ajuda quando o pacote de idioma não terminou de baixar. Se a falha continuar, o canal oficial é a Central de Ajuda, em Configurações > Ajuda > Fale conosco, dentro do próprio app.