Disney+ anuncia novas séries e filmes para 2025; veja programação

O Disney+ celebrou seu quarto aniversário na América Latina nesta terça-feira, 18. Para comemorar, a companhia liberou um teaser inédito com as principais produções que chegam à plataforma em 2025. Entre as novidades estão séries da Marvel, Star Wars, FX, além de novas produções originais que prometem atrair públicos diversos.

O vídeo promocional trouxe cenas exclusivas de títulos aguardados, como "Daredevil: Born Again", da Marvel, que estreia em 4 de março, e a segunda temporada de "Andor", da Lucasfilm, marcada para 22 de abril. Os fãs de Star Wars também podem contar com o lançamento de "Skeleton Crew", previsto para 3 de dezembro deste ano.

O teaser destaca também novas produções originais da FX, como Alien: Earth, que expande o universo da franquia de ficção científica, e "Good American Family", estrelada por Ellen Pompeo. As prévias foram anunciadas para o público da D23 Brasil.

Principais lançamentos do Disney+ para 2025

Entre as séries e filmes já confirmados para o próximo ano, os destaques incluem:

Daredevil: Born Again – Estreia em 4 de março

Andor (2ª Temporada) – Estreia em 22 de abril

Ironheart, da Marvel Television – Estreia em 24 de junho

Goosebumps: O Desaparecimento – Estreia em 10 de janeiro

Alien: Earth, do FX – Estreia ao longo de 2025

Percy Jackson e os Olimpianos (2ª Temporada) – Estreia em 2025

Expansão de conteúdo e controle parental

Com produções voltadas para diferentes faixas etárias, o Disney+ reforça seu compromisso com a experiência familiar. A plataforma oferece controles parentais robustos, que permitem definir limites de acesso por meio de perfis protegidos por PIN.

O teaser chega em um momento estratégico, marcado também pela estreia de "Deadpool & Wolverine" no catálogo. A produção, que arrecadou mais de US$ 1 bilhão em bilheteria, aumenta a presença do Universo Cinematográfico da Marvel.