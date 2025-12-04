'Percy Jackson' na CCXP: tudo que sabemos sobre a segunda temporada

O elenco de "Percy Jackson e os Olimpianos" estará na Comic Con Experience (CCXP) 2025 para apresentar cenas inéditas da aguardada segunda temporada, que estreia no Disney+ em 10 de dezembro.

Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri e Charlie Bushnell sobem ao palco Thunder neste sábado, 6, ao lado dos produtores executivos Dan Shotz e Jonathan E. Steinberg para celebrar o sucesso da série entre o público brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CCXP (@ccxpoficial)

A nova temporada se passa um ano após os eventos da primeira e traz uma ameaça ainda maior para Percy Jackson. Enquanto investiga o desaparecimento do amigo Grover, o jovem semideus precisa lidar com a quebra da barreira que protege o Acampamento Meio-Sangue. Sua missão vai ser recuperar o Velocino de Ouro para salvar o acampamento da destruição.

Para isso, Percy embarca em uma verdadeira odisseia pelo Mar de Monstros ao lado de Annabeth, filha de Atena, Clarisse, filha de Ares, e Tyson, um ciclope que é seu meio-irmão e também filho de Poseidon.

Novos rostos

A segunda temporada traz novidades no elenco. Daniel Diemer interpreta Tyson, Andra Day vive Atena, Tamara Smart é Thalia Grace (filha de Zeus) e Timothy Simons aparece como Tântalo, o novo diretor interino do acampamento.

Uma mudança significativa é a chegada de Courtney B. Vance como Zeus. O papel era interpretado por Lance Reddick, que morreu em março de 2023.

Terceira temporada confirmada

Os dois primeiros episódios estreiam em 10 de dezembro no Disney+, com novos capítulos lançados semanalmente às quartas-feiras. A produção já está renovada para a terceira temporada, que adaptará "A Maldição do Titã" e contará com Dafne Keen como Artemis e Kate McKinnon como Afrodite.