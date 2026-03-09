Pixar comenta corte de trama LGBTQ em ‘Elio’: 'estamos fazendo um filme, não terapia'

A Pixar decidiu reformular a história do filme “Elio” e remover elementos ligados a uma trama LGBTQ, segundo explicou Pete Docter, diretor criativo do estúdio. A mudança ocorreu durante a produção da animação, antes de seu lançamento nos cinemas.

Em entrevista ao Wall Street Journal, Docter afirmou que o estúdio optou por alterar partes da narrativa após a recepção de exibições iniciais do filme. Segundo ele, a decisão também considerou o público jovem da animação e o contexto familiar em que esse tipo de produção costuma ser assistido: “Estamos fazendo um filme, não gastando centenas de milhões de dólares em terapia."

Reformulação da história de 'Elio'

A animação acompanha Elio, um garoto solitário que busca amizade e pertencimento após enfrentar dificuldades de adaptação entre outras crianças. A história mistura aventura e ficção científica, com o protagonista sendo levado para um universo interplanetário.

De acordo com o WSJ, versões anteriores do filme incluíam elementos que sugeriam que o personagem principal poderia ser gay. Entre essas cenas estavam detalhes visuais ligados ao personagem e uma sequência em que ele imaginava uma vida ao lado de um possível interesse amoroso.

Esses elementos foram retirados durante a reformulação da produção.

Mudanças na equipe criativa do filme

As alterações na narrativa ocorreram quando a Pixar decidiu rever o projeto após exibições iniciais com o público, que tiveram recepção considerada negativa.

Com isso, o diretor original da animação, Adrian Molina, deixou o projeto. A produção passou então a ser conduzida por Madeline Sharafian e Domee Shi, que realizaram mudanças estruturais na história.

Segundo o jornal, as alterações provocaram debates dentro da equipe da Pixar, especialmente em um momento em que outras produções do estúdio também passaram por ajustes relacionados à representação de personagens.

Apesar das mudanças feitas durante a produção, “Elio” chegou aos cinemas em junho de 2025.

Ao final de sua exibição global, o filme arrecadou cerca de US$ 150 milhões em bilheteria mundial. O valor é semelhante ao custo estimado de produção da animação, sem considerar gastos com marketing e distribuição.