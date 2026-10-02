A engrenagem bilionária: por que CR7 e Messi não podem parar agora

RESUMO | A permanência em atividade de Cristiano Ronaldo e Messi na reta final de suas carreiras não é apenas uma escolha pessoal, mas uma exigência de um ecossistema bilionário de direitos de transmissão e patrocínios, enquanto ambos perseguem a marca histórica dos 1.000 gols oficiais.

O futebol contemporâneo opera sob uma lógica na qual o valor de mercado de um atleta de elite ultrapassa as quatro linhas do gramado. A permanência em atividade de figuras geracionais como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi deixou de ser apenas uma escolha pessoal fundamentada na paixão pelo esporte. Trata-se de uma exigência estrutural de um ecossistema financeiro global que movimenta dezenas de bilhões de dólares anualmente.

Marcas globais, detentores de direitos de transmissão, ligas nacionais em expansão e plataformas de apostas e entretenimento estruturaram seus modelos de negócio em torno da presença física desses atletas em campo. O término de suas carreiras representa um risco direto de desvalorização de ativos, quebrando contratos e acordos de licenciamento de imagem que sustentam tanto clubes quanto competições inteiras ao redor do planeta.

Essa dependência financeira cria um descompasso evidente entre a biologia e as exigências do capital esportivo. Enquanto a idade avançada impõe limitações físicas naturais, a engrenagem corporativa do esporte pressiona pela continuidade da exposição do atleta, transformando o ocaso de suas carreiras em um processo de desgaste gerido por obrigações contratuais e cifras astronômicas.

A economia global dos ativos de imagem e o impacto nas ligas periféricas

A transferência de Lionel Messi para a Major League Soccer (MLS) e a ida de Cristiano Ronaldo para a Saudi Pro League ilustram a simbiose comercial entre o atleta em reta final de carreira e ligas emergentes. Nos Estados Unidos, a chegada de Messi à franquia Inter Miami em 2023 redesenhou o modelo financeiro da liga norte-americana por meio de acordos diretos com a Apple — detentora do pacote global de transmissão via Apple TV — e com a Adidas.

O contrato estipulou que parte do rendimento financeiro do jogador está vinculada diretamente ao crescimento de assinantes da plataforma de streaming e à comercialização de material esportivo, gerando um salto no faturamento operacional da competição.

De forma análoga, o desembarque de Cristiano Ronaldo no Al Nassr funcionou como parte de uma estratégia estatal de reposicionamento econômico na Arábia Saudita. O contrato do português, avaliado em cerca de 200 milhões de euros anuais (aproximadamente R$ 1,22 bilhão), remunera o papel de embaixador global e alavanca os direitos de transmissão da Saudi Pro League para dezenas de territórios internacionais.

Nesse modelo de negócio, a interrupção da carreira de qualquer um dos dois atletas acionaria perdas de incentivos comerciais que afetam o balanço financeiro de corporações multinacionais. A indústria do entretenimento esportivo carece, no curto prazo, de substitutos capazes de gerar o mesmo retorno de atenção midiática e conversão de receitas, criando uma pressão sistêmica para que permaneçam em campo.

O modelo de negócios dos direitos de transmissão e a busca pelo milésimo gol

Os contratos de transmissão de grandes torneios internacionais e ligas nacionais são precificados com base em projeções de audiência que despencam na ausência de astros globais. Os detentores de direitos de TV operam com margens apertadas e dependem de jogos de alto apelo comercial para atrair anunciantes e manter assinantes em pacotes pay-per-view.

A situação de Cristiano Ronaldo: O português ultrapassou a marca de 979 gols oficiais , restando apenas 21 tentos para atingir o patamar do milésimo gol, mantendo uma rotina de alta minutagem mesmo em meio a atritos na Seleção Portuguesa.

, restando apenas 21 tentos para atingir o patamar do milésimo gol, mantendo uma rotina de alta minutagem mesmo em meio a atritos na Seleção Portuguesa. A situação de Lionel Messi: O argentino também caminha de forma consistente no topo da pirâmide de artilheiros históricos com 931 gols, acumulando recordes e utilizando sua visibilidade na MLS para estender sua hegemonia estatística.

Quando ligas como a MLS ou a Saudi Pro League negociam pacotes globais de exibição embalados pela narrativa da busca por esses recordes milenares, a presença de Messi e Cristiano Ronaldo funciona como cláusula de garantia de valor de mercado (floor value).

A saída desses atletas sem um sucessor de equivalente apelo midiático resulta em renegociações contratuais com deságios severos na renovação de direitos, penalizando diretamente o fluxo de caixa das equipes.

Por que Cristiano Ronaldo e Messi demoram para se aposentar?

Além da motivação pessoal por recordes, há uma forte pressão de ligas, patrocinadores e detentores de direitos de transmissão que dependem da presença deles para manter faturamentos multibilionários.

Como a busca pelo milésimo gol influencia a permanência deles em campo?

A perseguição à marca histórica de 1.000 gols oficiais atua como o principal combustível esportivo e midiático que justifica a continuidade de suas carreiras em alto nível.

Qual é o impacto financeiro da presença de Messi na MLS?

A chegada de Messi ao Inter Miami impulsionou diretamente os contratos globais de streaming com a Apple e a venda de produtos licenciados pela Adidas.

Como o Al Nassr utiliza a imagem de Cristiano Ronaldo?

O clube e o governo saudita utilizam o astro como embaixador global para valorizar os direitos de transmissão da liga nacional e atrair investimentos internacionais.