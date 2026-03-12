Oscar 2026: 8 lugares em São Paulo para assistir à premiação ao vivo

No próximo domingo, 15, as atenções do mundo — e, de forma muito particular, dos brasileiros — se voltam para o Teatro Dolby, em Los Angeles. A 98ª edição do Oscar começa a partir das 20h (horário de Brasília), com cinco chances de vitória para o Brasil: quatro indicações para O Agente Secreto e uma para Adolpho Veloso, diretor de fotografia de Sonhos de Trem.

Depois da vitória de Ainda Estou Aqui na categoria de Melhor Filme Internacional no ano passado, que arrastou multidões de brasileiros para as ruas, as festas e espaços para assistir ao Oscar ao vivo retornam com força em 2026. Diversos bares e cinemas da capital paulista oferecerem programação completa para incentivar a torcida brasileira.

Neste ano o Brasil está na corrida por cinco estatuetas: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator (Wagner Moura) para O Agente Secreto e Melhor Fotografia para Sonhos de Trem, um reconhecimento do trabalho do brasileiro Adolpho Veloso.

Separamos abaixo 10 bares, restaurantes e cinemas que farão a transmissão da cerimônia ao vivo. Confira:

Noite de Oscar & Cinemático - SKY Hall Terrace Bar

O Sky Hall Terrace Bar fará a transmissão da maior noite do cinema mundial em grande estilo — com comentários especiais com o podcast Cinemático e uma atmosfera que mistura tapete vermelho, debates apaixonados e brindes a cada estatueta entregue.

A transmissão será feita com o som tridimensional em tecnologia Dolby Atmos, o mesmo do melhor cinema de São Paulo no ranking da Casual EXAME. A noite contará ainda com um cardápio exclusivo com pratos temáticos assinados pelo Chef Martin Casilli, pensados especialmente para o evento.

Sky Hall Terrance Bar - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 - Vila Nova Conceição, São Paulo - SP | 15 de março, a partir das 18h até às 23h | Ingressos a partir de R$ 80 no site oficial da Sympla

The Oscars Watch Party - Soberano Bar

No dia 15 de março, o Soberano vira o tapete vermelho para uma watch party cheia de clima hollywoodiano, música e celebração. O espaço vai acompanhar a cerimônia do Oscar ao vivo em "clima de Copa do Mundo" para torcer pelos filmes brasileiros.

A festa começa a partir das 19h e terá, além da transmissão, um pocket show das DJs Carol Mali (Calefação Tropicaos) e King’s Mum, ambiente temático para fotos e bar aberto ao público com cardápio da casa. Durante a cerimônia serao distribuídos brindes exclusivos de O Agente Secreto. Os 50 primeiros a comprarem ingressos receberão um Welcome Drink gratuito.

Soberano Bar - Rua do Triunfo, 155 - Santa Ifigênia, São Paulo - SP | 15 de março, a partir das 19h até às 7h | Ingressos a partir de R$ 35 no site oficial da Sympla

Oscar Night: Keep Walking Lounge - Riviera Bar

O tradicional Riviera Bar, que funciona 24h da Avenida Paulista, promove uma noite especial no dia 15 de março, a partir das 19h, em parceria com Johnnie Walker. A casa recebe o evento “Oscar Night: Keep Walking Lounge”, com transmissão ao vivo da premiação do Oscar. O público poderá fazer reserva de mesa com antecedência, caso prefira garantir lugar, mas também será possível comparecer sem reserva, mediante disponibilidade no local.

Durante a transmissão, os clientes também poderão participar de um bolão do Oscar, acessado por meio de QR Code nas mesas, com brindes para quem acertar o maior número de palpites. Para completar a experiência, o bar também irá lançar um cardápio especial de drinks inspirado em filmes, criado especialmente para a ocasião.

Riviera Bar - Av. Paulista, 2584 - Consolação, São Paulo - SP | 15 de março, a partir das 19h | Entrada gratuita

Fica, vai ter Oscar! - Espaço Petrobras de Cinema

Em parceria com a influenciadora Meleka Pop, o cinema mais charmoso da Rua Augusta recebe uma noite especial para a transmissão do Oscar 2026. O evento busca unir os fãs para torcer a cada anúncio de categoria, em uma experiência gratuita e imersiva.

Além da exibição da cerimônia nas telonas em todas as salas de cinema do espaço, o evento ainda contará com brindes, surpresas e outras atividades que serão reveladas em breve. O ingresso gratuito, com retirada de um ingresso por CPF no site oficial e na bilheteria física. Os lugares não são demarcados.

Espaço Petrobras de Cinema - R. Augusta, 1475 - Consolação, São Paulo - SP | 15 de março, a partir das 19h30 | Ingressos gratuitos com retirada no site oficial.

Brasil no Oscar - Cineclube Cortina

No domingo, 15, o clima é de torcida, tapete vermelho e emoção coletiva. O Cortina realiza a transmissão oficial do Oscar 2026, em telão, com pista aberta.

Entre um bloco de prêmios e outro, o som não para: DJ set de Gui Tintel e apresentação de Audacinha conduzem a noite, criando a experiência definitiva "para quem quer ver Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho no topo do mundo", como diz a publicação do cinema nas redes sociais.

Cineclube Cortina - R. Araújo, 62 - República, São Paulo - SP | 15 de março, a partir das 19h | Ingressos a partir de R$ 30 no site oficial da Sympla

Festa do Cinema 2026

No Reserva Cultural, a torcida começa de noite dentro do cinema. O espaço fará uma festa exclusiva para clientes fidelidade para comemorar a maior premiação de cinema do mundo e torcer pelo Brasil por mais um ano. O evento conta com ingresso gratuito, DJ, bolão de apostas com premiação, quiz e um brinde ao cinema. A primeira taça é por conta da casa.

A transmissão contará com tradução simultânea para o público e os ingressos já podem ser retirados na bilheteria oficial do cinema a partir das 14h. É necessário apresentar a carteirinha do programa fidelidade com pelo menos um carimbo. Serão disponibilizados 01 ingresso por cartão fidelidade.

No dia 15/03, o bolão estará disponível das 18h às 20h30, através do QR Code na recepção.

Reserva Cultural - Av. Paulista, 900 - Bela Vista, São Paulo - SP | 15 de março, a partir das 20h | Ingressos gratuitos com retirada antes do evento na bilheteria física.

Festa do Oscar 2026 - CCSP

No domingo da cerimônia, dia 15 de março, às 20h30, o Centro Cultural de São Paulo (CCSP) realiza a “Festa do Oscar”, com exibição gratuita do evento e participação de convidados. Haverá ainda discotecagem de Deco N., que preparou um set repleto de referências à música brasileira.

A proposta da “Festa do Oscar” é transformar a premiação em uma experiência coletiva na Sala Adoniran Barbosa, para reunir o público em clima de torcida. Os ingressos serão distribuídos no dia 15 a partir das 18h30 na bilheteria física do CCSP. O espaço tem capacidade para 400 pessoas e está sujeito à lotação.

CCSP - Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade, São Paulo - SP | 15 de março, a partir das 20h30 | Ingressos gratuitos com retirada 2h antes do evento na bilheteria física.

O baiano tem o molho | Watch Party - Kat Klub

Para quem é do agito, a Kat Klub também fará uma watch party na Rua Augusta em grande estilo. O evento fará a projeção em tempo real da premiação, distribuirá pipoca e vuvuzelas, fará quiz sobre o Oscar valendo prêmios e drinques e terá um DJ set com músicas brasileiras e trilhas sonoras clássicas do cinema.

A organização também prometeu um totem do Wagner Moura em tamanho real para tirar fotos.

Aniversariantes do mês terão uma série de benefícios, disponíveis no site oficial do evento. Os ingressos custam a partir de R$ 20 (segundo lote).

Kat Klub - R. Augusta, 609 - Consolação, São Paulo - SP | 15 de março, a partir das 18h | Ingressos a partir de R$ 20 no site oficial do evento.