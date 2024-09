Pedro Almodóvar e cinema brasileiro: veja a lista de vencedores do Festival de Veneza

O Festival Internacional de Cinema de Veneza anunciou neste sábado, 7, os filmes e artistas vencedores de sua 81ª edição. O maior prêmio ficou com a nova produção de Pedro Almodóvar, “The Room Next Door”. Com Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro e Alessandro Nivola, o título é o primeiro do diretor espanhol falado em inglês e o primeiro a receber o prêmio principal de um festival de cinema. No dia em que estreou em Veneza, foi ovacionado por 18 minutos.

O filme retrata a história de Ingrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton), duas amigas de infância que se separam durante a vida adulta. Enquanto Ingrid embarca de cabeça nos romances de autoficção, Martha se forma como repórter de guerra. Anos após se afastarem, Ingrid sai em busca da ajuda de Martha para um pedido impossível: na luta contra o câncer, ela quer ajuda para tirar a própria vida.

"O filme fala de uma mulher em um mundo agonizante e de outra mulher que decide compartilhar seus últimos dias com ela. Acompanhar um doente terminal, saber estar ao lado, é uma das grandes qualidades de uma pessoa. O filme fala, entre outras coisas, não só de solidariedade, mas também da decisão de terminar a vida devido a uma dor sem solução. Creio que é um direito fundamental de todo ser humano. Não é um assunto político, é humano”, afirmou Almodóvar em seu discurso durante a premiação.

Brasil no Festival de Veneza

O Brasil, que concorria com o novo longa de Walter Salles, "Ainda Estou Aqui", saiu da premiação com a estatueta de Melhor Roteiro. Murilo Hauser e Heitor Lorega agradeceram ao diretor no discurso e dedicaram o prêmio a todas as "Eunices" e "Paivas" do Brasil. "Não é só a história de uma família, mas do Brasil. Viva o cinema brasileiro!", destacou Lorega.

Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, a produção foi aplaudida por 10 minutos no último domingo, 1º. Baseada na biografia de Marcelo Rubens Paiva, a história se passa no Rio de Janeiro, na década de 1970, em plena ditadura militar. O enredo foca na aparente feliz família Paiva, com Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos, que vivem em uma casa em frente à praia, alugada. Quando um ato violento os toma, Eunice se vê obrigada a reinventar o rumo e o destino de sua família.

Além de Torres e Mello, participam também do elenco Fernanda Montenegro, Maeve Jinkins, Antonio Saboia, Majorie Estiano, Humberto Carrão, Valentina Herzage, entre outros.

Outro destaque da premiação foi Nicole Kidman, que recebeu a Copa Volpi de Melhor Atriz pela interpretação em "Babygirl", dirigido por Halina Reijn. A artista acabou não comparecendo à cerimônia de Veneza porque havia acabado de perder a mãe, Janelle Ann Kidman. Quem pegou a estatueta foi Reijin, que leu um discurso deixado pela atriz.

"Estou em choque e tenho que ficar com minha família, mas esse prêmio é para ela... Estou mais que honrada de poder dizer seu nome para todos vocês. A colisão da vida com a arte é devastadora, e meu coração está partido", dizia a mensagem.

A presidente do júri do Festival Internacional de Cinema de Veneza prestou condolências à atriz ao final do discurso. "ó queria expressar minha solidariedade a Nicole Kidman, que não pode estar conosco esta noite e teve que voltar inesperadamente, e só quero dizer a ela que sentimos muito a sua falta e a amamos".

Veja abaixo os vencedores do Festival Internacional de Cinema de Veneza

Leão de Ouro de Melhor Filme: "The Room Next Door", de Pedro Almodóvar

"The Room Next Door", de Pedro Almodóvar Leão de Prata de Melhor Diretor: Brady Corbet, por "The Brutalist"

Brady Corbet, por "The Brutalist" Grande Prêmio do Júri: "Vermiglio", de Maura Delpero

"Vermiglio", de Maura Delpero Prêmio Especial do Júri: "April", de Dea Kulumbegashvili

"April", de Dea Kulumbegashvili Copa Volpi de Melhor Atriz: Nicole Kidman, por "Babygirl"

Nicole Kidman, por "Babygirl" Copa Volpi de Melhor Ator: Vincent Lindon, por "The Quiet Son"

Vincent Lindon, por "The Quiet Son" Melhor Roteiro: Murilo Hauser e Heitor Lorega, por "Ainda Estou Aqui"

Prêmio Marcello Mastroianni (atuação iniciante): Paul Kircher, por "And their Children After Them"