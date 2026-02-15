BBB 26: novo Paredão é formado; veja os brothers indicados e como votar

Entenda como foi a formação do quinto paredão da edição
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 20h45.
Última atualização em 15 de fevereiro de 2026 às 21h03.
O quinto paredão do Big Brother Brasil 2026 já está formado. Marcelo, Solange Couto e Samira estão indicados.
O programa que definiu a votação neste domingo, 15, começou mais cedo por conta dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval no Rio de Janeiro, transmitidos pela TV Globo. A edição teve início por volta das 19h50.
O líder, Jonas Sulzbach, indicou o médico Marcelo ao paredão, em uma ação que não poderia ser revertida pela prova Bate-Volta. Após a indicação, os dois discutiram. Marcelo afirmou que Jonas não tinha argumentos para indicá-lo e afirmou que o líder é falso.
O anjo, Gabriela, imunizou Chaiany, sua colega de Quarto Branco, o que impediu que a sister fosse indicada.
Além disso, a dinâmica da semana, Bloco do Paredão, tornou Milena imune aos votos.
Outros três brothers já estavam emparedados: o veterano Alberto Cowboy, a camarote Solange Couto e o pipoca Breno. Eles conquistaram vagas no paredão após não conseguirem entrar em um consenso sobre qual participante indicar ao paredão.
Como os três integram grupos opostos no jogo e não encontraram um nome em comum, a decisão da produção foi de colocá-los no paredão.
Durante a votação no confessionário, a pessoa mais votada foi Jordana, que recebeu 10 votos. Ela e a segunda mais votada, Samira (3 votos) foram para a berlinda.
Como o paredão é triplo e seis brothers estavam entre os indicados, a votação foi definida a partir da prova Bate-Volta, disputada ao vivo na noite deste domingo, por volta das 20h10.
Ao final do programa deste domingo, a prova Bate-Volta definiu o paredão. Em uma prova patrocinada pela companhia de beleza Nivea, os participantes tiveram que usar a memória para conquistar a sua permanência na casa.
Os brothers que marcassem três pontos na disputa avançariam para a segunda fase. Os que ficassem na primeira estariam automaticamente no paredão.
Solange Couto não pontuou o suficiente e foi automaticamente para o paredão.
Na próxima etapa, em um jogo de sorte, Jordana e Alberto Cowboy se livraram da disputa ao paredão.
Ao fim, Samira e Breno precisaram decidir na sorte quem iria ao paredão. O triunfo ficou ao lado de Breno, que se livrou da berlinda.
O voto no Big Brother Brasil é feito a partir do site do Gshow, a partir deste link.