BBB 26: quem está no paredão?

O 5º Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 8 de fevereiro. O Líder Jonas indicou Marcelo. A casa votou em Jordana e Samira, que foram para o paredão. Alberto, Breno e Solange já estavam emparedados por não chegarem a um consenso na hora de indicar um brother no "Bloco do Paredão."

Estavam imunes o Líder e Chaiany, imunizada pelo anjo Gabriela.

Justificativa do Líder

O Líder Jonas justificou o voto em Marcelo por ter embates com ele e pelo brother ter o chamado de falso.

Veja o momento:

Votos da casa

Samira votou em Jordana

Chaiany votou em Jordana

Milena votou em Jordana

Marcelo votou em Jordana

Maxiane votou em Samira

Breno votou em Jordana

Solange Couto votou em Jordana

Leandro votou em Jordana

Ana Paula votou em Jordana

Jordana votou em Samira

Babu Santana votou em Jordana

Gabriela votou em Babu Santana

Juliano Floss votou em Jordana

Marciele votou em Samira.

Jordana, com 10 votos e Samira, com 3, foram emparedadas.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Alberto Cowboy, Breno, Jordana, Samira e Solange Couto. A dinâmica consistiu em três etapas. Nas duas primeiras etapas, os confinados tiveram que mostrar concentração e memória afiada para seguir adiante. Já na terceira e última fase, três recipientes livrariam três brothers: Alberto, Breno e Jordana.

Paredão

O terceiro Paredão da edição foi formado entre Marcelo, Solange Couto e Samira. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.