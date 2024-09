Morre James Earl Jones, voz do Darth Vader, aos 93 anos

O ator James Earl Jones, reconhecido sobretudo por dar a voz de Darth Vader nos filmes da franquia "Star Wars", morreu nesta segunda-feira, 9, aos 93 anos. A informação foi anunciada pelo Deadline, que recebeu confirmação dos agentes do artista. A causa da morte não foi divulgada.

Para além dos trabalhos como Darth Vader, Jones era um dos atores mais multifacetados de Hollywood, com prêmios recebidos pelos trabalhos na TV e no cinema. Ele faz parte da seleta lista de artistas EGOT — que receberam estatuetas do Emmy Awards (TV), Grammy Awards (música), Oscar (cinema) e Tony (teatro). É o único ator que recebeu dois prêmios do Emmy de Melhor Ator nas séries "Gabriel's Fire" e no telefilme "Heat Wave" (1991).

Como dublador, ele também interpretou Mufasa na animação e no live-action do filme "O Rei Leão" (1994 e 2019). Ele deixa a esposa, Cecilia Heart, e um filho, Flynn Earl Jones.

De primeiro-tenente a estrela de Hollywood

Jones nasceu em janeiro de 1931 no Mississippi, filho do boxeador Robert Earl Jones — com quem o ator só conseguiu falar e se aproximar na década de 1980 — e da professora Ruth Williams. Na infância, ele viveu com os avós maternos até entrar para a Universidade de Michigan para cursar medicina. Pouco tempo depois, desistiu do curso e passou a integrar o Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva das Forças Armadas dos Estados Unidos. Em 1953, foi promovido a primeiro-tenente e, dois anos depois, comissionado. Após o fim da Guerra da Coreia, foi reportado a Fort Benning.

Ainda na carreira militar, se juntou à Escola de Música, Teatro e Dança da Universidade de Michigan como passatempo. Depois que foi dispensado do Exército, no entanto, ele se mudou para Nova York e começou a estudar teatro de fato. Para sustentar os estudos, trabalhou como zelador. Suas primeiras peças foram adaptações de Shakespeare, que levam Jones a se tornar um grande nome do teatro.

Multipremiado

Já como um dos principais nomes do mercado, em 1964, Jones começou a investir na carreira como ator de TV e cinema. Seu primeiro trabalho nas telonas foi feito com Stanley Kubrick, em "Doctor Strangelove". Três anos depois, o artista teve seu nome consolidado na história do teatro americano: recebeu o primeiro Tony Awards pelos trabalhos na peça "The Great White Hope", prêmio que receberia de novo em 1987, pela interpretação na peça "Fences".

O primeiro grande trabalho no cinema não foi, no entanto, com Kubrick. Jones viveu o boxeador Jack Jeffferson em uma adaptação da peça "The Great White Hope", que o tornou famoso, em 1970. A interpretação do personagem rendeu a ele a primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator no ano seguinte e uma estatueta do Globo de Ouro na mesma categoria. Dali para a frente a carreira decolou: em 1977 foi escolhido por George Lucas para dar voz ao maior vilão das galáxias, Darth Vader. Em 1978, recebeu um Grammy Award de Melhor Álbum Falado por "Great American Documents". Em 1994, também foi requisitado pela Disney para dublar Mufasa em "O Rei Leão", de 1994.

Ao longo de sua carreira, recebeu um Oscar Honorário em 2011 pelo conjunto da obra, quase dez anos depois de se tornar o único ator que, em 1991, recebeu dois prêmios do Emmy de Melhor Ator nas séries "Gabriel's Fire" e no telefilme "Heat Wave". Assim, ele entrou para a seleta lista dos EGOTs.