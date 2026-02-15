Carnaval em SP: policias disfarçados recuperam mais de 60 celulares em blocos

As forças de segurança recuperaram mais de 60 celulares roubados ou furtados nos dois primeiros fins de semana de Carnaval na cidade de São Paulo. Apenas no sábado, 14, 32 aparelhos foram apreendidos em diferentes pontos da festa. A expectativa é que o total aumente após o fechamento das ocorrências registradas até o fim deste domingo, 15.

A Polícia Civil iniciou a triagem dos celulares para identificar os donos e devolvê-los às vítimas por meio do programa SP Mobile, que cruza dados de operadoras com boletins de ocorrência.

Entre as ações de maior repercussão está a prisão de três suspeitos na região da República, no centro da capital. Policiais civis infiltrados entre foliões, fantasiados de personagens do Scooby-Doo, localizaram oito celulares escondidos na pochete de uma das detidas.

Oito celulares recuperados pelos agentes infiltrados e caracterizados como Scooby e Daphne (Divulgação/Secretaria de Segurança Pública)

A Polícia Militar prendeu três homens e uma mulher, todos colombianos, com nove aparelhos no bairro do Paraíso. Na Avenida Pedro Álvares Cabral, na região do Ibirapuera, quatro pessoas foram detidas com outros nove celulares furtados. Nesse caso, a identificação contou com apoio da Sala de Gerenciamento de Crise de Incidentes, instalada no Centro de Operações da PM (Copom).

Durante um megabloco na Consolação, a Polícia Civil recuperou 12 celulares. A suspeita foi detida por agentes infiltrados fantasiados de "Caça-Fantasmas".

A atuação disfarçada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) tem ampliado a efetividade das abordagens. Segundo a corporação, a presença velada dos agentes dificulta a ação de quadrilhas que se aproveitam da aglomeração para praticar furtos.

A Operação Carnaval 2026 já soma 37 prisões na capital, incluindo casos de furto, roubo, adulteração de bebidas e cumprimento de mandados judiciais com apoio do sistema Muralha Paulista.

O programa integra câmeras inteligentes e reconhecimento facial em tempo real. Na sexta-feira, 13, um foragido foi identificado ao tentar acessar o Sambódromo do Anhembi. No dia seguinte, outro procurado foi localizado no Jardim Paulista. Na Praça da República, um homem foragido desde maio de 2025 também foi reconhecido e preso.

Com quase 100 mil câmeras interligadas no estado, o sistema cruza informações com o Banco Nacional de Mandados de Prisão e outras bases policiais. A tecnologia permite identificar foragidos, localizar veículos furtados, apoiar a organização do trânsito e auxiliar na busca por desaparecidos.

As autoridades orientam que foliões adotem medidas de autoproteção, como manter o celular na parte da frente do corpo, preferencialmente em doleira ou sob a roupa, não aceitar bebidas de desconhecidos, evitar intervir em brigas e redobrar a atenção com cartões bancários, desabilitando, se possível, a função de pagamento por aproximação.