'Pedaço de Mim': é possível ficar grávida de dois homens diferentes? Obstetra responde

Nas últimas semanas, a estreia da primeira novela brasileira da Netflix, "Pedaço de Mim", dominou o cenário do streaming nacional. Com elenco composto por Juliana Paes, Paloma Duarte, Vladimir Brichta e João Vitti, a produção já tem 17 episódios publicados na plataforma.

Não só por ser uma novela no streaming, outro assunto que deixou muita gente intrigada foi a gravidez nada comum de Liana (Juliana Paes). Na série, ela entra para as pouquíssimas mulheres do mundo que ficam grávidas de gêmeos de pais diferentes, um de seu marido e outro vindo de um estupro, que é mostrado já nos primeiros episódios.

Afinal, é realmente possível ter gêmeos de pais diferentes?

A resposta é sim. A condição se chama superfecundação heteropaternal, quando a mulher tem relações sexuais com dois homens diferentes e, naquele mês, também faz a liberação de dois óvulos de uma única vez. Em geral, essa condição acontece com mulheres mais velhas — e é bastante rara. Estima-se que cerca 8% do total de gêmeos bivitelinos (fraternos, não idênticos) se deem em superfecundação, segundo Juan Ramón Ordoñana, diretor do cadastro de Gêmeos de Múrcia (sul da Espanha).

Em entrevista à EXAME, a doutora Amélia Losada, ginecologista e obstetra especialista em gestação de alto risco, esclareceu as principais dúvidas sobre a superfecundação heteroparental. Veja abaixo as respostas às principais perguntas:

O que é superfecundação heteropaternal, gravidez de Liana em 'Pedaço de Mim'?

A superfecundação heteroparental é um evento raro que acontece quando a mulher, no mesmo ciclo, ovula mais de um óvulo. Esses óvulos são fecundados por espermatozoides de diferentes parceiros. Isso pode ocorrer dentro de uma janela de alguns dias, se a mulher ovulou naquele ciclo dois ou três óvulos, por exemplo, e ela tem relações sexuais com diferentes parceiros dentro de um período de duração tanto de vida desse óvulo quanto desses espermatozoides.

Essa fecundação leva à gestação gemelar, de gêmeos bivitelinos, ou seja, não idênticos. O processo é tão raro que é difícil até dizer um número de quanto acontece.

O quão rara é a gravidez de gêmeos de pais diferentes?

A gestação de gêmeos por si só já é um evento bem raro. A gente estima aí que uma a cada 80 gestações são os de gêmeos, de forma natural. A superfecundação heteroparental é ainda mais rara, porque soma-se já à raridade de se ter gêmeos a outra possibilidade do evento dessa mulher ter ovulado duas vezes, com a situação dela ter tido duas relações sexuais com o parceiros diferentes em um curto período de tempo. É algo realmente muito difícil de ver, eu nunca tive um caso na minha carreira. Por isso é tão raro e tão especial.

Quais são os cuidados necessários para uma gestação como essa?

Somente pela hétero parentalidade não existe nada especifico a ser feito para além dos cuidados a mulher já tem que ter com gestações gemelares. O que recomendo é que gestações de gêmeos sejam acompanhadas por especialistas em pré-natal de alto risco, obstetras especialistas nesse tipo de gravidez. Isso porque uma gestação gemelar já tem um risco maior, por exemplo, de prematuridade. O que chega de suprimento para os dois pode estar pode ser alterado durante a gravidez também, então, recomenda-se cuidados para a mãe. Outros riscos envolvem pré-eclâmpsia (aumento da pressão arterial de grávidas) e diabetes gestacional.

A gente sempre tem que pensar no parto, um evento que também tem um risco adicional. Em gestações gemelares aumenta a chance do parto por cesárea, devido à hiper expansão do útero que, por sua vez, pode aumentar o sangramento no pós-parto. Há uma série de de complicadores que podem acontecer quando estamos diante de uma gestação de gêmeos.

Como saber se tive gêmeos de pais diferentes?

Saber se a gestação gemelar é fruto de uma superfecundação heteroparental é um diagnóstico bem difícil. Em geral, as mães simplesmente acompanham a gestação dos gêmeos, é raro que seja feito um teste de DNA durante a gravidez. É uma possibilidade remota, até porque esses testes são muito invasivos e têm riscos. Submeter uma paciente a fazer um teste desses tem que ser uma demanda dela, ciente de todos esses riscos.

Mulheres mais velhas têm maiores chances de terem gestação de gêmeos de pais diferentes?

É preciso lembrar que a superfencudação heteroparental é algo único, o assunto pode estar mais em alta por causa da série. Mas é bastante raro e costuma acontecer com mulheres mais velhas, que estão engravidando mais tarde, acima dos 35 anos. A gravidez tardia aumenta o risco de uma gestação gemelar por causa justamente dessas ovulações duplas ou triplas.

Gestação de gêmeos de pais diferentes só acontecem se as relações com os parceiros forem no mesmo dia?

Uma coisa interessante de ser dita, que fica um pouco no imaginário das pessoas, é que muita gente pensa que esse tipo de gravidez acontece quando a mulher teve relação sexual ali no mesmo momento, com dois parceiros diferentes, ou no mesmo dia. Isso não é verdade. Existe uma janela em que esse óvulo fica disponível para ser fecundado, assim como também existe uma janela de tempo, de 72 horas em média, em que o espermatozoide consegue viver dentro do canal vaginal feminino. Ou seja, essas duas relações sexuais podem ser em feitas em até três dias diferentes.

Onde assistir 'Pedaço de Mim' online?

A novela está disponível na plataforma da Netflix.