Boletim Focus: mercado mantém queda na projeção do IPCA para 2026

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 08h57.
Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) diminuíram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 2.
Para ente ano, a expectativa de inflação foi reduzida de 4,00% para 3,99%. Em 2027, 2028 e 2029 a projeção se manteve.
PIB e Selic se mantiveram estáveis até 2029, enquanto a expectativa do dólar caiu em 2027 e 2029
Para 2028 e 2029 a projeção ficou estável em 3,50%.
A expectativa do PIB para 2026 e 2027 ficou estável em 1,80%.
A estimativa de 2028 e 2029 permaneceu em 2,00%.
Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa em 12,25%. Em 2027, a projeção ficou em 10,50%. A estimativa permaneceu em 10% em 2028, enquanto para 2029 se manteve em 9,50%
Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2026 em R$ 5,50. Para 2027, a projeção abaixou de R$ 5,51 para R$ 5,20. A expectativa da moeda para 2028 ficou em US$ 5,52. Em 2029, a projeção também reduziu de R$ 5,58 para R$ 5,57.