'Pedaço de Mim' é série ou novela? Entenda a trama com Juliana Paes que chega à Netflix

O primeiro melodrama brasileiro da Netflix, "Pedaço de Mim", estreou no serviço de streaming nesta sexta-feira, 5, e já se destaca no catálogo de produções nacionais por seu formato diferenciado.

Na história, Liana (Juliana Paes) descobre que está grávida de gêmeos, mas logo percebe que cada um dos bebês tem um pai diferente. Diante dessa revelação, ela enfrenta um dilema que transforma sua vida. Um dos pais é seu marido, Tomás (Vladimir Brichta), enquanto o outro é alguém de seu passado.

Produzida por A Fábrica, "Pedaço de Mim" também conta com um elenco de peso, incluindo Felipe Abib, Palomma Duarte, João Vitti, Jussara Freire, Martha Nowill e Antonio Grassi.

A trama foi criada por Angela Chaves e a direção fica por conta de Maurício Farias. Os dois são conhecidos por diversos trabalhos em novelas da TV Globo.

Saiba mais sobre 'Pedaço de Mim'

"Pedaço de Mim" é a primeira produção brasileira da Netflix que oferece um melodrama contemporâneo. A trama narra a vida de Liana (Juliana Paes), que enfrenta uma rara condição de superfecundação heteroparental, no qual ela fica grávida de gêmeos com pais diferentes. Liana sempre sonhou em ter um filho com seu marido Tomás (Vladimir Brichta), mas sua vida toma um rumo inesperado quando descobre que ele a traiu. No mesmo dia, ela sofre um abuso sexual, o que deixa a sua situação ainda mais complicada.

Ao fazer um teste de gravidez, Liana descobre que está esperando gêmeos, cada um com um pai diferente. Determinada a manter sua condição em segredo, ela enfrenta um turbilhão de dramas e sentimentos conflitantes, incluindo a dúvida se conseguirá amar os dois filhos igualmente.

Novela ou série?

A Netflix classificou a produção como um "melodrama brasileiro", o que deixou muitos espectadores confusos e gerou questionamentos nas redes sociais. Muitos internautas chegaram a afirmar que a plataforma de streaming anunciou desta forma "menosprezando" o gênero novela.

O regulamento do Emmy, responsável pela maior premiação da TV, explica que séries de curta duração são caracterizadas por programas de ficção e não-ficção, com episódios curtos, geralmente até 30 minutos. Por outro lado, séries dramáticas são definidas quando tema, sinopse e protagonistas são destacados sob o mesmo título. Geralmente, esse tipo de trama tem meia hora de exibição nas telas.

Bastante populares no Brasil, as telenovelas são produtos melodramáticos com uma história contínua e complexa. A duração pode passar de 30 minutos, dependendo dos critérios da emissora, e pode chegar a mais de 200 capítulos. Ao contrário das minisséries, que devem ter até 12 episódios, com começo, meio e fim distintos entre si. Nessas produções, cada episódio tem duração de pelo menos 30 minutos.

Em relação a essas categorias, "Pedaço de Mim" não tem a quantidade necessária de capítulos para considerada uma novela, embora os episódios passem de 30 minutos de duração. Além disso, a produção é longa demais para ser uma minissérie. Portanto, a obra de Angela Chaves se encaixa mais no formato série dramática.

Veja o trailer a seguir