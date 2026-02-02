Future of Money

Blockchain: a solução para os longos prazos da economia criativa

A economia criativa ainda enfrenta um grande desafio: prazos longos de pagamento que sufocam artistas, agências e produtores

(Getty Images/Reprodução)

Redação Exame

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09h30.

A economia criativa ainda enfrenta um grande desafio: prazos longos de pagamento que sufocam artistas, agências e produtores. Como planejar o futuro de um setor que não se desenvolveu financeiramente e que historicamente não recebeu apoio estruturado dos bancos?

O podcast do Future of Money recebeu Luiz Octávio, fundador e CEO da DUX, e João Pedro Novochadlo, CMO da DUX, para discutir como a tecnologia blockchain e a experiência inicial com games Web3 abriram caminho para soluções financeiras inovadoras. Eles explicam como a antecipação de recebíveis pode transformar a sustentabilidade da economia criativa e dar fôlego para quem cria. Assista ao vídeo.

