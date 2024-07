'Pedaço de Mim' está no top 5 mundial de séries mais assistidas da Netflix O 'melodrama brasileiro' protagonizado por Juliana Paes e Vladimir Brichta está entre as cinco produções de língua não-inglesa mais assistidas do streaming nesta semana

O 'melodrama brasileiro' protagonizado por Juliana Paes e Vladimir Brichta está entre as cinco produções de língua não-inglesa mais assistidas do streaming nesta semana (Divulgação/Netflix)