Netflix anuncia sequência de 'Peaky Blinders' em duas novas séries

Peaky Blinders terminou em 2022, mas o nome Thomas Shelby ainda determina tendências de moda e estilo de vida de quem acompanhou a série por longos seis anos. E vai continuar daqui em diante: a história da família Shelby vai retornar à Netflix com duas produções inéditas, feitas em parceria com a BBC.

A data de estreia e os nomes das novas séries ainda não foram anunciados, mas cada produção contará com seis episódios de 60 minutos. As gravações acontecerão nos estúdios Digbeth Loc., em Birmingham (Inglaterra), assim como na série original.

Ambas as produções serão realizadas pela Kudos (SAS Rogue Heroes, House of Guinness, Grantchester) em parceria com a Garrison Drama (Peaky Blinders séries 1-6, e o filme de Peaky Blinders).

Qual a história das novas séries de Peaky Blinders?

A narrativa das novas séries terá início a partir dos acontecimentos do longa-metragem de Peaky Blinders, que atualmente se encontra em fase de pós-produção. A ideia é expandir as histórias de uma nova geração da família criminosa criada por Steven Knight.

Em uma das produções, após ter sido fortemente bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, Birmingham constrói um futuro melhor de concreto e aço em 1953. Em uma nova era, a corrida para controlar o gigantesco projeto de reconstrução da cidade se transforma em uma disputa brutal de dimensões míticas. É uma cidade de oportunidades e perigos sem precedentes, com a família Shelby bem no centro, em meio a sangue e violência.

O filme de Peaky Blinders ainda não tem data de estreia. As gravações começaram no mês de setembro do ano passado e, em uma das fotos, Cillian Murphy aparece junto de Steven Knight, que criou a franquia. A outra imagem mostra o ator já caracterizado como Thomas Shelby, mais velho do que o personagem que termina o último episódio da última temporada.

No começo de junho, o ator mostrou entusiasmo com o retorno do personagem. "Parece que Tommy Shelby não terminou comigo", disse ele em um comunicado. "É muito gratificante voltar a colaborar com Steven Knight e Tom Harper na versão cinematográfica de Peaky Blinders."

Knight prometeu um filme sem limites: "Será um capítulo explosivo na história de Peaky Blinders. Em guerra, sem restrições." Ele se disse "genuinamente entusiasmado" com a produção, que deve começar ainda este ano.

O fenômeno Peaky Blinders

Peaky Blinders estreou em 2013 com pouco alarde, ainda que trouxesse um elenco de peso. Não demorou para se tornar, entretanto, uma das séries mais aclamadas do streaming: só a estreia da sexta e última temporada, lançada em fevereiro de 2022, foi assistida por nada mais nada menos que 3,8 milhões de pessoas no Reino Unido.

No pico, mais de 4 milhões assistiam aos episódios simultaneamente, o equivalente à cerca de 21% dos televisores ligados no país naquele horário.

A 3ª temporada atingiu 64 milhões expectadores na Netflix no primeiro mês após lançamento. Na época, foi um recorde que estabeleceu a série como a mais vista na Netflix até então.

Onde assistir a 'Peaky Blinders' online?

As seis temporadas de Peaky Blinders estão disponíveis na Netflix.