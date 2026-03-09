Clima tenso entre os brothers? Entenda briga entre Babu e Juliano no BBB 26

Após a formação do oitavo Paredão do Big Brother Brasil 2026, uma dupla de antigos aliados se encontrou para discutir os caminhos que o jogo tomou na madrugada desta segunda-feira, 9.

Babu Santana, um dos três emparedados da semana, fez um acerto de contas com Juliano Floss após entrar na berlinda.

"Estou conversando com você, porque eu ainda, por mais que esteja com coração rachado... O resto eu dei nojo, não consegui dar nojo para você. Meu último protesto foi o coração rachado", afirmou o ator.

Babu também disse para Juliano que o grupo do Cowboy chamou ele para combinar votos e sugeriram o nome dele e o da Samira. "Poderia ter salvado a Chai Chai [Chaiany Andrade] se eu aceitasse a proposta deles [Jonas e Cowboy]", afirmou.

Babu conta pro Juliano que o grupo do Cowboy chamou ele pra combinar votos e sugeriram o nome dele e o da Samira. #BBB26 pic.twitter.com/4bI4a94Rnq — Central Reality (@centralreality) March 9, 2026

O dançarino afirmou que não quer ficar no meio do grupo de Babu e do de Ana Paula. "Até entendo se quiser votar em mim, a gente não está jogando junto. Quem falou que não queria jogar comigo foi você. Você falou que não queria mais falar de jogo comigo por causa dessas opiniões que a gente tinha divergências, a gente acabava brigando."

"Não quero perder esse carinho. Não vou perder, não quero que a gente 'trete'. Se tem uma pessoa que eu não vou 'tretar', mesmo se ficar bravo comigo por alguma coisa, é você. É realmente uma pessoa que eu me identifico. Lá fora, eu gostaria de ser seu amigo", disse Juliano sobre a relação dos dois. ""Não fica chateado por eu jogar em outro grupo. É uma coisa que já tinha acontecido, já tinha deixado isso claro."

Oitavo Paredão do BBB 26

No domingo, 8, Babu, Chaiany e Milena foram confirmados na berlinda após Jordana se safar no Bate e Volta. Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 9, apontam o participante que deve sair na terça-feira, 10.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado. Na primeira apuração após a formação do Paredão, é possível identificar que a briga para permanecer na Casa vai ficar mais fácil para Chaiany.

Desde a divulgação dos primeiros resultados consolidados, à 1h desta segunda-feira, já é possível perceber que a disputa está entre Babu e Milena, com o brother ficando com as maiores porcentagens no consolidado.

Veja o resultado da enquete mais recente, divulgada às 8h desta segunda-feira.

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Babu 45,11% x Chaiany 1,92% x Milena 52,97%

Babu 45,11% x Chaiany 1,92% x YouTube: Babu 58,67% x Chaiany 4,79% x Milena 36,90%

x Chaiany 4,79% x Milena 36,90% Twitter: Babu 78,89% x Chaiany 3,19% x Milena 17,93%

x Chaiany 3,19% x Milena 17,93% Instagram : Babu 72,50% x Chaiany 2,00% x Milena 25,11%

: x Chaiany 2,00% x Milena 25,11% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Babu 60,10% x Chaiany 3,85% x Milena 36,11%

Em enquete divulgada na madrugada desta segunda-feira, Babu aparecia com 60,13 das intenções de votos no resultado consolidado, diminuindo 0,03 pontos percentuais em relação ao resultado mais recente. Já Milena teve um aumento maior, de 1,21 pontos percentuais em comparação ao anterior.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.