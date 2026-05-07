Paramount e Warner vão produzir filmes sobre 'monstros' da música

A Paramount Pictures e a Warner Music Group (WMG) firmaram uma parceria inédita para desenvolver filmes inspirados no amplo catálogo de artistas e compositores da gravadora. O acordo, de caráter plurianual e com direito de preferência (“first-look”), prevê produções para lançamento nos cinemas, com foco em histórias centradas na música.

Segundo a Variety, até o momento, não há projetos específicos em desenvolvimento. Ainda assim, o catálogo da Warner Music reúne nomes consagrados da história da música, como David Bowie, Cher, Phil Collins, Eagles, Fleetwood Mac, Aretha Franklin, Led Zeppelin, Madonna, Joni Mitchell e Frank Sinatra, além de artistas contemporâneos como Charli xcx, Coldplay, Dua Lipa, Bruno Mars e Cardi B.

Em comunicado conjunto, os co-presidentes da Paramount Pictures, Josh Greenstein e Dana Goldberg, afirmaram que a parceria busca criar experiências cinematográficas marcantes inspiradas em músicas e talentos que definiram gerações. Segundo eles, a colaboração amplia o potencial de levar histórias musicais de grande impacto ao público das salas de cinema.

Pelo acordo, a Warner Music Group e sua parceira de produção Unigram, liderada por Amanda Ghost e Gregor Cameron, trabalharão ao lado da Paramount no desenvolvimento dos projetos. Cada produção será construída em colaboração direta com os artistas e compositores envolvidos ou com seus respectivos espólios. Paralelamente, a Warner Music mantém outra parceria criativa, separada, com a Netflix, especificamente para a produção de documentários.

Amanda Ghost destacou que a iniciativa abre novas possibilidades criativas para os artistas da Warner Music. Segundo ela, a colaboração permite que músicos e compositores levem suas histórias, sons e repertórios para longas-metragens de ficção e animações, colocando a música como elemento central da narrativa.

O novo interesse de Hollywood

Segundo a Variety, o movimento ocorre em um momento de renovado interesse de Hollywood por cinebiografias e histórias musicais. Embora o gênero não seja novo, a indústria intensificou esse tipo de produção após o sucesso de “Bohemian Rhapsody”, lançado em 2018.

Desde então, artistas como Elvis Presley (“Elvis”), Amy Winehouse (“Back to Black”), Bob Dylan (“A Complete Unknown”), Bob Marley (“One Love”) e Bruce Springsteen (“Deliver Me From Nowhere”) ganharam versões cinematográficas de suas trajetórias, com resultados variados de público e crítica.

Mais recentemente, o filme “Michael”, da Lionsgate, tornou-se um dos maiores sucessos do gênero, arrecadando cerca de US$ 200 milhões nos Estados Unidos e US$ 450 milhões mundialmente após dois fins de semana em cartaz.

Em contraste, a cantora Madonna — uma das artistas do catálogo da Warner Music — tentou por anos viabilizar um filme sobre sua própria vida. O projeto previa que a artista atuasse como co-roteirista e co-diretora, mas acabou sendo cancelado pelo estúdio Universal.

O CEO da Warner Music Group, Robert Kyncl, afirmou que a parceria com a Paramount representa uma abordagem renovada para o gênero musical no cinema. De acordo com ele, a colaboração une duas empresas com perfil inovador e cria espaço para que cada artista conte sua história de maneira criativa e autoral, em parceria com cineastas, com o objetivo de alcançar públicos cada vez mais amplos em todo o mundo.