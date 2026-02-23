Pop

'Paradise': o que esperar da 2ª temporada no Disney+

Série estrelada por Sterling K. Brown retorna com três episódios iniciais e lançamentos semanais até março

'Paradise': nova temporada estreia com três episódios e foco no mundo fora do bunker (Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 22h19.

A segunda temporada de "Paradise" estreou nesta segunda-feira, 23, no Disney+. A série dramática criada por Dan Fogelman, responsável por "This Is Us", retorna com três episódios liberados de uma vez e novos capítulos lançados semanalmente até o fim de março.

Estrelada por Sterling K. Brown, James Marsden e Julianne Nicholson, a produção aprofunda os mistérios da comunidade subterrânea apresentada no primeiro ano e amplia o universo além dos limites do abrigo governamental.

Quando estreia a 2ª temporada de 'Paradise'?

A 2ª temporada de "Paradise" estreou em 23 de fevereiro no Disney+, com três episódios disponibilizados no lançamento.

Os capítulos seguintes serão lançados semanalmente, sempre às segundas-feiras, às 5h (horário de Brasília).

No total, a temporada terá oito episódios, seguindo o calendário:

  • 23 de fevereiro — Episódios 1, 2 e 3
  • 2 de março — Episódio 4
  • 9 de março — Episódio 5
  • 16 de março — Episódio 6
  • 23 de março — Episódio 7
  • 30 de março — Episódio 8

Qual é a história de 'Paradise'?

A trama de "Paradise", série de suspense do Disney+, acompanha uma comunidade aparentemente perfeita formada por algumas das pessoas mais influentes do mundo. O cenário, apresentado como um refúgio seguro após uma catástrofe global, tem sua estabilidade abalada quando um assassinato desencadeia uma investigação de alto risco.

A apuração revela falhas estruturais no bunker e expõe segredos sobre a verdadeira natureza da cidade subterrânea.

Na nova temporada, a história amplia seu alcance para além do abrigo governamental. Após a revelação de que o mundo exterior pode não estar completamente devastado, os novos episódios exploram o que aconteceu fora da estrutura protegida e qual é o real objetivo do projeto criado pelo governo dos Estados Unidos.

O suspense político e o mistério pós-apocalíptico ganham mais espaço na narrativa.

A série mantém a alternância entre passado e presente para detalhar a origem da comunidade isolada, explicar a construção do bunker e aprofundar as motivações de seus principais personagens.

Elenco

O elenco principal retorna com:

  • Sterling K. Brown
  • James Marsden
  • Julianne Nicholson
  • Sarah Shahi
  • Krys Marshall
  • Nicole Brydon Bloom

Entre as novidades da temporada estão:

  • Shailene Woodley
  • Thomas Doherty

O que esperar dos novos episódios?

A segunda temporada deve aprofundar as disputas políticas dentro do bunker e colocar seus líderes diante de decisões que podem redefinir o futuro da comunidade isolada. A tensão não se limita mais ao crime investigado no primeiro ano.

Outro ponto central será a exploração do mundo exterior, com revelações que podem alterar a percepção dos personagens sobre a catástrofe global e o próprio projeto governamental que deu origem ao abrigo.

