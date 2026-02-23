'Paradise': o que esperar da 2ª temporada no Disney+

'Paradise': nova temporada estreia com três episódios e foco no mundo fora do bunker (Divulgação)
Redatora
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 22h19.
A segunda temporada de "Paradise" estreou nesta segunda-feira, 23, no Disney+. A série dramática criada por Dan Fogelman, responsável por "This Is Us", retorna com três episódios liberados de uma vez e novos capítulos lançados semanalmente até o fim de março.
Estrelada por Sterling K. Brown, James Marsden e Julianne Nicholson, a produção aprofunda os mistérios da comunidade subterrânea apresentada no primeiro ano e amplia o universo além dos limites do abrigo governamental.
A 2ª temporada de "Paradise" estreou em 23 de fevereiro no Disney+, com três episódios disponibilizados no lançamento.
Os capítulos seguintes serão lançados semanalmente, sempre às segundas-feiras, às 5h (horário de Brasília).
No total, a temporada terá oito episódios, seguindo o calendário:
A trama de "Paradise", série de suspense do Disney+, acompanha uma comunidade aparentemente perfeita formada por algumas das pessoas mais influentes do mundo. O cenário, apresentado como um refúgio seguro após uma catástrofe global, tem sua estabilidade abalada quando um assassinato desencadeia uma investigação de alto risco.
A apuração revela falhas estruturais no bunker e expõe segredos sobre a verdadeira natureza da cidade subterrânea.
Na nova temporada, a história amplia seu alcance para além do abrigo governamental. Após a revelação de que o mundo exterior pode não estar completamente devastado, os novos episódios exploram o que aconteceu fora da estrutura protegida e qual é o real objetivo do projeto criado pelo governo dos Estados Unidos.
O suspense político e o mistério pós-apocalíptico ganham mais espaço na narrativa.
A série mantém a alternância entre passado e presente para detalhar a origem da comunidade isolada, explicar a construção do bunker e aprofundar as motivações de seus principais personagens.
O elenco principal retorna com:
Entre as novidades da temporada estão:
A segunda temporada deve aprofundar as disputas políticas dentro do bunker e colocar seus líderes diante de decisões que podem redefinir o futuro da comunidade isolada. A tensão não se limita mais ao crime investigado no primeiro ano.
Outro ponto central será a exploração do mundo exterior, com revelações que podem alterar a percepção dos personagens sobre a catástrofe global e o próprio projeto governamental que deu origem ao abrigo.