Não é como 'Fallout': quanto tempo dá para viver em um bunker?

A ideia de um mundo pós-apocalíptico dominado por radiação, criaturas mutantes e civilização em ruínas é um dos pilares da cultura pop — e Fallout, série da Amazon Prime Video, é justamente por aí. A série, baseada no universo e mitologia dos jogos de RPG da franquia Fallout, retrata um mundo pós-apocalíptico e retrofuturista, devastado por uma guerra nuclear em 2077.

Porém, uma análise científica recente revela que a realidade de um abrigo nuclear é muito menos épica do que nos videogames e séries.

A verdade sobre bunkers nucleares

Em entrevista à WIRED, Alex Wellerstein, historiador especializado em armas nucleares e criador do simulador NUKEMAP, explicou que a maioria dos bunkers nucleares reais não foi projetada para sustentar humanos por meses ou anos.

O objetivo é protegê-los apenas durante o pico da radiação após uma explosão nuclear. Em muitos casos, a recomendação de permanência em um abrigo pode ser duas semanas ou menos. Isso acontece porque a precipitação radioativa cai rapidamente nos primeiros dias após uma detonação, e o abrigo é mais um escudo temporário do que um novo lar.

Além disso, abrigos subterrâneos não foram feitos para resistir a uma explosão direta, não importa quão espessas sejam as paredes de concreto: se a bomba cair exatamente ali, não existe escudo que o torne invulnerável.

Essa constatação esfria um pouco o ideal romântico de viver décadas embaixo da terra, como os Vaults da ficção, e lembra que a prioridade na vida real é simplesmente sobreviver ao pior momento imediato.

O que são os Vaults?

No universo de Fallout, os Vaults são bunkers construídos antes da “Grande Guerra” como parte de um programa nacional — supostamente para proteger uma fração da população americana de um Armagedom nuclear. Cada Vault podia abrigar milhares de pessoas e, na narrativa original, eram apresentados como abrigos autossuficientes que poderiam sustentar seus habitantes por décadas.

No entanto, a realidade dentro do jogo é muito mais sombria: a maioria dos Vaults não foi projetada para salvar a humanidade, e sim para realizar experimentos sociológicos e psicológicos nos seus habitantes. Alguns isolam totalmente seus moradores, outros impõem condições extremas ou estudam efeitos de privação, tecnologia falha ou falta de recursos.