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System Of A Down anuncia show único no Brasil em 2027; veja data, preços e como comprar ingressos

Show terá participação do Faith No More e será a única apresentação das duas bandas juntas na América do Sul em 2027

System Of A Down: banda anuncia show único no Maracanã, no Rio, em janeiro de 2027, com participação edo Faith No More. (Daniel Knighton/Getty Images)

System Of A Down: banda anuncia show único no Maracanã, no Rio, em janeiro de 2027, com participação edo Faith No More. (Daniel Knighton/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09h09.

Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 10h35.

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System Of A Down e Faith No More vão dividir o palco do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 2027. Batizado de “One Night Only”, o show será a única apresentação das duas bandas juntas na América do Sul no próximo ano, segundo a organização.

O evento é realizado pela 30e e apresentado pelo Itaú Live. A pré-venda exclusiva para clientes Itaú começa em 19 de agosto, às 10h, enquanto a venda geral será aberta em 21 de agosto, ao meio-dia, pela Eventim.

Clientes Itaú Private Bank e Itaú Personnalité terão acesso à pré-venda entre 19 e 20 de agosto. Para os demais clientes Itaú Unibanco, a venda antecipada começa em 20 de agosto. Durante a pré-venda, haverá 15% de desconto para compras com cartões de crédito do banco.

Retorno do Faith No More

O show também marca o retorno do Faith No More aos palcos. A última apresentação da banda aconteceu em agosto de 2016, no encerramento da turnê de Sol Invictus, lançado no ano anterior.

Com a reunião no Maracanã, o público poderá acompanhar repertórios que atravessam diferentes fases das carreiras dos dois grupos. O Faith No More é conhecido por combinar elementos de rock alternativo, metal, funk, punk e música experimental, enquanto o System Of A Down se consolidou por uma sonoridade que mistura rock pesado, metal e diferentes influências.

System Of A Down no Brasil

O System Of A Down retorna ao país após a Wake Up! South America Stadium Tour, realizada em 2025. A passagem pela América do Sul incluiu cinco países e sete cidades, com mais de 500 mil espectadores, segundo a organização.

Formado em Los Angeles, o grupo é composto por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian e John Dolmayan. A banda já vendeu mais de 42 milhões de discos e recebeu um prêmio GRAMMY.

O Faith No More, por sua vez, surgiu em San Francisco e construiu uma carreira marcada pela mistura de gêneros. Entre os principais trabalhos do grupo estão The Real Thing, Angel Dust e Sol Invictus.

Ingressos

Os ingressos inteiros custam de R$ 545 para a Cadeira Superior Nível 5 a R$ 1.995 para o setor Maracanã Mais Oeste. Também estão disponíveis pacotes VIP, com preços entre R$ 1.540 e R$ 2.790 na modalidade inteira.

Os pacotes Super Fã incluem ingresso, acesso antecipado ao evento, credencial comemorativa, kit exclusivo e entrada antecipada na loja de produtos do show. Os benefícios variam conforme a categoria escolhida.

A venda geral começa em 21 de agosto, ao meio-dia, pela internet, e às 13h na bilheteria oficial. O pagamento com cartão Itaú pode ser parcelado em até três vezes sem juros.

Serviço

System Of A Down & Faith No More
Data: 15 de janeiro de 2027
Local: Maracanã, Rua Prof. Eurico Rabelo, s/n, Maracanã, Rio de Janeiro
Abertura dos portões: 16h

Venda online: Eventim
Bilheteria: Estádio Nilton Santos (Engenhão), Bilheteria Norte, Rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro
Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 17h

Pré-venda Itaú:
Private Bank e Personnalité: 19 de agosto, às 10h
Demais clientes Itaú Unibanco: 20 de agosto, às 10h
Venda geral: 21 de agosto, ao meio-dia online e às 13h na bilheteria

Cartaz oficial do show das bandas System Of A Down e Faith No More no Estádio do Maracanã em janeiro de 2027

Cartaz oficial do show 'One Night Only' do System Of A Down com Faith No More no Maracanã, em janeiro de 2027. (Divulgação/30e)

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