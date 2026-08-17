System Of A Down: quando começa a venda do show único no Brasil

Os ingressos para o show único do System Of A Down no Brasil começam a ser vendidos nesta semana. A banda se apresenta no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 2027, com participação do Faith No More. A pré-venda para clientes Itaú começa em 19 de agosto, às 10h, e a venda geral será aberta em 21 de agosto, ao meio-dia.

Batizado de “One Night Only”, o evento será a única oportunidade de assistir às duas bandas juntas na América do Sul em 2027, segundo a organização. Realizado pela 30e e apresentado pelo Itaú Live, o show não terá outras datas ou cidades na região.

Na pré-venda, clientes Itaú Private Bank e Itaú Personnalité poderão comprar ingressos entre 19 de agosto, às 10h, e 20 de agosto, às 10h. Para os demais clientes Itaú Unibanco, a venda antecipada começa em 20 de agosto, às 10h, e termina no dia seguinte, às 10h.

Clientes do banco terão 15% de desconto nos ingressos comprados com cartões de crédito durante o período de pré-venda. A venda geral começa em 21 de agosto, ao meio-dia pela internet e às 13h na bilheteria física.

Quanto custam os ingressos

Os ingressos inteiros variam de R$ 545, na Cadeira Superior Nível 5, a R$ 1.995, no Maracanã Mais Oeste. Também estão disponíveis quatro categorias de pacotes VIP Super Fã, com preços entre R$ 1.540 e R$ 2.790 na modalidade inteira.

Os pacotes VIP incluem ingresso, acesso antecipado ao evento, credencial comemorativa, kit com itens exclusivos e entrada antecipada na loja de merchandise. Os benefícios e setores variam conforme a categoria escolhida.

Quando começa a venda do System Of A Down?

Pré-venda Itaú Private Bank e Personnalité: 19 de agosto, às 10h

Pré-venda demais clientes Itaú: 20 de agosto, às 10h

Venda geral: 21 de agosto, ao meio-dia online e às 13h na bilheteria

Vendas online: Eventim

O pagamento com cartão Itaú pode ser parcelado em até três vezes sem juros, inclusive fora do período de pré-venda.

Show marca retorno do Faith No More

Além da apresentação do System Of A Down, o evento marca o retorno do Faith No More aos palcos. A última apresentação da banda aconteceu em agosto de 2016, após uma série de shows relacionados à turnê do álbum Sol Invictus, lançado em 2015.

O System Of A Down, por sua vez, volta ao Brasil após a Wake Up! South America Stadium Tour, realizada em 2025. A passagem pela América do Sul incluiu cinco países e sete cidades e reuniu mais de 500 mil fãs, segundo a organização.

Formado em Los Angeles, o grupo é composto por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian e John Dolmayan. A banda já vendeu mais de 42 milhões de discos e recebeu um prêmio GRAMMY.

O Faith No More surgiu em San Francisco e ficou conhecido pela mistura de rock alternativo, metal, funk, punk e música experimental. Entre os principais álbuns da banda estão The Real Thing, Angel Dust e Sol Invictus.

Serviço

System Of A Down & Faith No More

Data: 15 de janeiro de 2027

Local: Maracanã, Rua Prof. Eurico Rabelo, s/n, Maracanã, Rio de Janeiro

Abertura dos portões: 16h

Bilheteria oficial: Estádio Nilton Santos (Engenhão), Bilheteria Norte, Rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro

Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 17h