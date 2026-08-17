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System Of A Down: quando começa a venda do show único no Brasil

Apresentação com Faith No More será em 15 de janeiro de 2027, no Maracanã, no Rio de Janeiro

Singer Serj Tankian, front man of the band System of a Down, in concert at Firenze Rocks Festival. Florence, Italy. 25th June 2017 (Photo by Francesco Castaldo/Archivio Francesco Castaldo/Mondadori via Getty Images) ( Mondadori Portfolio/Getty Images)

Singer Serj Tankian, front man of the band System of a Down, in concert at Firenze Rocks Festival. Florence, Italy. 25th June 2017 (Photo by Francesco Castaldo/Archivio Francesco Castaldo/Mondadori via Getty Images) ( Mondadori Portfolio/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09h22.

Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 10h35.

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Os ingressos para o show único do System Of A Down no Brasil começam a ser vendidos nesta semana. A banda se apresenta no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 2027, com participação do Faith No More. A pré-venda para clientes Itaú começa em 19 de agosto, às 10h, e a venda geral será aberta em 21 de agosto, ao meio-dia.

Batizado de “One Night Only”, o evento será a única oportunidade de assistir às duas bandas juntas na América do Sul em 2027, segundo a organização. Realizado pela 30e e apresentado pelo Itaú Live, o show não terá outras datas ou cidades na região.

Na pré-venda, clientes Itaú Private Bank e Itaú Personnalité poderão comprar ingressos entre 19 de agosto, às 10h, e 20 de agosto, às 10h. Para os demais clientes Itaú Unibanco, a venda antecipada começa em 20 de agosto, às 10h, e termina no dia seguinte, às 10h.

Clientes do banco terão 15% de desconto nos ingressos comprados com cartões de crédito durante o período de pré-venda. A venda geral começa em 21 de agosto, ao meio-dia pela internet e às 13h na bilheteria física.

Quanto custam os ingressos

Os ingressos inteiros variam de R$ 545, na Cadeira Superior Nível 5, a R$ 1.995, no Maracanã Mais Oeste. Também estão disponíveis quatro categorias de pacotes VIP Super Fã, com preços entre R$ 1.540 e R$ 2.790 na modalidade inteira.

Os pacotes VIP incluem ingresso, acesso antecipado ao evento, credencial comemorativa, kit com itens exclusivos e entrada antecipada na loja de merchandise. Os benefícios e setores variam conforme a categoria escolhida.

Quando começa a venda do System Of A Down?

Pré-venda Itaú Private Bank e Personnalité: 19 de agosto, às 10h

Pré-venda demais clientes Itaú: 20 de agosto, às 10h

Venda geral: 21 de agosto, ao meio-dia online e às 13h na bilheteria

Vendas online: Eventim

O pagamento com cartão Itaú pode ser parcelado em até três vezes sem juros, inclusive fora do período de pré-venda.

Show marca retorno do Faith No More

Além da apresentação do System Of A Down, o evento marca o retorno do Faith No More aos palcos. A última apresentação da banda aconteceu em agosto de 2016, após uma série de shows relacionados à turnê do álbum Sol Invictus, lançado em 2015.

O System Of A Down, por sua vez, volta ao Brasil após a Wake Up! South America Stadium Tour, realizada em 2025. A passagem pela América do Sul incluiu cinco países e sete cidades e reuniu mais de 500 mil fãs, segundo a organização.

Formado em Los Angeles, o grupo é composto por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian e John Dolmayan. A banda já vendeu mais de 42 milhões de discos e recebeu um prêmio GRAMMY.

O Faith No More surgiu em San Francisco e ficou conhecido pela mistura de rock alternativo, metal, funk, punk e música experimental. Entre os principais álbuns da banda estão The Real Thing, Angel Dust e Sol Invictus.

Serviço

System Of A Down & Faith No More
Data: 15 de janeiro de 2027
Local: Maracanã, Rua Prof. Eurico Rabelo, s/n, Maracanã, Rio de Janeiro
Abertura dos portões: 16h

Bilheteria oficial: Estádio Nilton Santos (Engenhão), Bilheteria Norte, Rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro
Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 17h

Cartaz oficial do show das bandas System Of A Down e Faith No More no Estádio do Maracanã em janeiro de 2027

Cartaz oficial do show 'One Night Only' do System Of A Down com Faith No More no Maracanã, em janeiro de 2027. (Divulgação/30e)

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