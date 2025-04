Coachella: como assistir Post Malone e outros artistas do festival

Neste domingo, 13, acontece o encerramento do primeiro final de semana do Coachella Valley Music and Arts Festival 2025 com apresentação de Post Malone, Megan Thee Stallion, Zeed, Jennie e Ty Dolla Sign. O festival reúne mais de 200 artistas de diversos gêneros, como eletrônica, pop, rock, rap e indie, distribuídos em dez palcos.

Destaques do Coachella neste domingo

O destaque desta noite é o cantor Post Malone, que faz um dos últimos shows deste final de semana. Confira os horários (fuso de Brasília) e palcos das principais apresentações.

JENNIE - 23h45, Outdoor Theatre

Zeed - 01h10, Outdoor Theatre

Kraftwerk - 01h25, Mojave

Ty Dolla Sign - 01h35, Sahara

Circle Jerks - 22h30, Sonora

Post Malone - 2h25, Coachella Stage

XG - 2h55, Sahara

Onde assistir aos shows?

A maioria dos shows será transmitido ao vivo no canal oficial do Coachella no Youtube. No entanto, três palcos não terão seus shows reproduzidos. Por isso, a apresentação do DJ brasileiro Vintage Culture, que aconteceu na última sexta-feira, 11, no palco Yuma, não foi exibida.

Interferência do fuso horário

O Coachella acontece na Califórnia, no Oeste dos Estados Unidos, onde o horário local tem uma diferença de quatro horas para o fuso de Brasília. Ou seja, uma apresentação marcada às 22h25 no festival, será transmitida às 02h25 no Brasil.

Quando recomeçam as apresentações do Coachella?

No próximo final de semana, os shows recomeçam na sexta-feira, 18, e o encerramento do festival será no domingo, 20. O lineup permanece quase o mesmo deste final de semana e nomes como Lady Gaga, The Marías, Djo, Green Day, Charlie XCX, Travis Scott, Post Malone e o brasileiro Alok devem retornar aos palcos.

Um artista que ainda não se apresentou, mas que deve aparecer, é Ed Sheeran - no palco Mojave.

Direto das redes sociais

Alguns artistas que se apresentam neste ano no Coachella viralizaram com suas músicas nas redes sociais nos últimos meses. Conheça os principais hits de alguns estreantes do festival e os streams Spotify.