Halloween da Pabllo 2026 em SP: horário, ingressos e como chegar

Pabllo Vittar: festa de Dia das Bruxas da cantora se expande para mais cidades brasileiras (Mauricio Santana/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17h23.
O Halloween da Pabllo chega a São Paulo no sábado, 3, como parte da turnê que leva a festa de Dia das Bruxas de Pabllo Vittar a diferentes cidades brasileiras. O show acontece na Vibra São Paulo, com abertura da casa às 21h e início da apresentação às 23h.
A turnê foi ampliada em 2026 para celebrar os 10 anos de carreira da cantora. Pabllo também convidou os fãs a prepararem fantasias para a festa.
A abertura da casa será às 21h, enquanto o show está marcado para as 23h. A duração informada para o evento é de 150 minutos.
A classificação é de 18 anos. Menores podem entrar somente acompanhados dos pais ou responsáveis.
Os valores são apresentados como preço inicial, acrescido de taxas:
O setor Camarote Open oferece água sem gás, refrigerante, cerveja, Absolut Sprite e Gin Tônica Schweppes.
Pessoas com deficiência contam com setores adaptados. A venda é feita pela bilheteria da Vibra, sujeita à disponibilidade.
A Vibra São Paulo fica na Avenida das Nações Unidas, 17.955, em Santo Amaro. A casa também tem estacionamento próprio.
Para quem vai de aplicativo, a orientação indicada no material é usar a saída dos fundos como destino, na Rua Bento Branco de Andrade Filho, 286, já que a Avenida das Nações Unidas pode registrar congestionamento.
De transporte público, a estação Santo Amaro, da Linha 9-Esmeralda, fica a cerca de 1 km do local. A partir dali, é possível pegar os ônibus 746R-10 ou 6200-10, que passam pela avenida em frente à casa. Outra possibilidade é usar 637A-10 ou 677A-10 após atravessar o Rio Pinheiros pela plataforma anexa à estação.
A estação Largo Treze, da Linha 5-Lilás, fica a cerca de 2 km da Vibra. De lá, há opções como 807P-10 e 746R-10, além de linhas que partem do Terminal Santo Amaro.
O estacionamento oficial pode ser reservado antecipadamente [por este link](https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-2026-15406).