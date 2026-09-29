Halloween da Pabllo 2026 em SP: horário, ingressos e como chegar

O Halloween da Pabllo chega a São Paulo no sábado, 3, como parte da turnê que leva a festa de Dia das Bruxas de Pabllo Vittar a diferentes cidades brasileiras. O show acontece na Vibra São Paulo, com abertura da casa às 21h e início da apresentação às 23h.

A turnê foi ampliada em 2026 para celebrar os 10 anos de carreira da cantora. Pabllo também convidou os fãs a prepararem fantasias para a festa.

Que horas começa o Halloween da Pabllo?

A abertura da casa será às 21h, enquanto o show está marcado para as 23h. A duração informada para o evento é de 150 minutos.

A classificação é de 18 anos. Menores podem entrar somente acompanhados dos pais ou responsáveis.

Quanto custam os ingressos?

Os valores são apresentados como preço inicial, acrescido de taxas:

Pista: a partir de R$ 150 + taxas

a partir de R$ 150 + taxas Pista PCD: a partir de R$ 105 + taxas

a partir de R$ 105 + taxas Camarote Central Open Bar: a partir de R$ 175 + taxas

a partir de R$ 175 + taxas Camarote Lateral Open Bar: a partir de R$ 150 + taxas

O setor Camarote Open oferece água sem gás, refrigerante, cerveja, Absolut Sprite e Gin Tônica Schweppes.

Pessoas com deficiência contam com setores adaptados. A venda é feita pela bilheteria da Vibra, sujeita à disponibilidade.

Como chegar à Vibra São Paulo?

A Vibra São Paulo fica na Avenida das Nações Unidas, 17.955, em Santo Amaro. A casa também tem estacionamento próprio.

Para quem vai de aplicativo, a orientação indicada no material é usar a saída dos fundos como destino, na Rua Bento Branco de Andrade Filho, 286, já que a Avenida das Nações Unidas pode registrar congestionamento.

De transporte público, a estação Santo Amaro, da Linha 9-Esmeralda, fica a cerca de 1 km do local. A partir dali, é possível pegar os ônibus 746R-10 ou 6200-10, que passam pela avenida em frente à casa. Outra possibilidade é usar 637A-10 ou 677A-10 após atravessar o Rio Pinheiros pela plataforma anexa à estação.

A estação Largo Treze, da Linha 5-Lilás, fica a cerca de 2 km da Vibra. De lá, há opções como 807P-10 e 746R-10, além de linhas que partem do Terminal Santo Amaro.

O estacionamento oficial pode ser reservado antecipadamente [por este link](https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-2026-15406).

Serviço