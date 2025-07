Ozzy Osbourne, cantor do Black Sabbath, morre aos 76 anos

Morreu nesta terça-feira, 22, o lendário cantor Ozzy Osbourne, vocalista da banda Black Sabbath. O artista sofria de mal de Parkinson e fez seu último show do artista com a banda no dia 5 de julho de 2025, no estádio Villa Park, em Birmingham, Reino Unidos.

A notícia foi anunciada pela família do cantor nas redes sociais. "É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor".

Conhecido como um dos maiores nomes do rock, Ozzy recebeu o diagnóstico de Parkinson em 2019, após sofrer uma queda que o forçou a se submeter a uma cirurgia. O procedimento acabou causando danos nos nervos e desencadeou o início da doença. Na época, chegou a dar entrevistas afirmando que tomava uma série de remédios para recuperação e desmentiu rumores de que estaria "à beira da morte".

Matéria em atualização