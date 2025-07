Ozzy Osbourne anuncia novo livro sobre jornada com saúde e carreira

Ozzy Osbourne, o lendário vocalista de Black Sabbath, pode ter dado sua última performance ao vivo, mas não deu seu último "testamento". O cantor anunciou que publicará um novo livro de memórias, intitulado “Last Rites”, que será lançado no próximo outono, no dia 7 de outubro de 2025, pela Hachette Book Group.

O livro, segundo a editora, "não será uma mera retrospectiva de sua carreira, mas uma reflexão profunda sobre seus últimos anos, incluindo a turnê de despedida com o Black Sabbath e os desafios de saúde graves que ele enfrentou, que o levaram a abandonar sua vida pública". A obra promete ser "a história chocante, amargamente hilária e nunca antes contada da descida de Osbourne ao inferno", um eufemismo para as dificuldades físicas que o impediram de seguir com uma carreira ativa na música.

A descrição do livro revela um relato dramático de sua saúde. Osbourne, aos 69 anos, estava em plena turnê de despedida, tocando para arenas lotadas e recebendo críticas positivas, quando foi surpreendido por um grande revés. Em um curto período, ele passou de ser hospitalizado com uma infecção no dedo a enfrentar paralisia quase total do pescoço para baixo, o que o forçou a abandonar a turnê e, eventualmente, a vida pública. Essa queda abrupta de sua saúde é um dos temas centrais do livro, evidenciando a luta de Osbourne contra o corpo que o impedia de seguir seu sonho musical.

No entanto, "Last Rites" não se limita a contar apenas as adversidades recentes.

Ozzy Osbourne, "Last Rites" (Hachette Book Group /Divulgação)

O livro também abrange aspectos mais profundos da vida de Osbourne, incluindo seu relacionamento turbulento com sua esposa Sharon, suas interações com outros ícones do rock como Slash, Bon Scott, John Bonham e Keith Moon, e os momentos finais com Lemmy Kilmister do Motörhead, um dos amigos mais próximos de Osbourne.

O livro também promete revelar as reflexões de Osbourne sobre sua carreira e os altos e baixos de sua vida. Em um trecho já divulgado, ele escreve: “As pessoas me perguntam, se você pudesse fazer tudo de novo, sabendo o que sabe agora, mudaria alguma coisa? Eu digo, f** não. Se eu tivesse ficado limpo e sóbrio, eu não seria o Ozzy. Se eu tivesse feito as coisas normais, sensatas, eu não seria o Ozzy... Olha, se acabar amanhã, não posso reclamar. Estive ao redor do mundo. Vi muitas coisas. Fiz coisas boas... e fiz coisas ruins. Mas agora, não estou pronto para ir a lugar nenhum.”* Essas palavras encapsulam a filosofia de vida de Osbourne — uma aceitação do caos e da imperfeição como parte do que o tornou o ícone que é hoje.

O legado literário de Ozzy

Este não será o primeiro livro de memórias de Osbourne. Em 2010, ele publicou "I Am Ozzy", que estreou na segunda posição da lista de mais vendidos do New York Times. Em 2012, ele seguiu com "Trust Me, I’m Dr. Ozzy: Advice from Rock’s Ultimate Survivor", mais um best-seller. Agora, com “Last Rites”, Osbourne compartilha não apenas suas conquistas e loucuras, mas também as lutas pessoais que marcaram o fim de sua jornada como músico em turnê.

A chegada de "Last Rites" coincide com o último show que Osbourne fez com o Black Sabbath no final de semana passado, evento que também será coberto no livro. O concerto histórico aconteceu no Reino Unido, e foi transmitido para milhões ao redor do mundo, arrecadando dinheiro para instituições de caridade. O show foi um marco, com Osbourne cantando algumas de suas músicas mais icônicas, enquanto estava sentado em um trono.