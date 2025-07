Os melhores discos de Ozzy Osbourne

Um dos maiores cantores da história do rock, Ozzy Osbourne morreu nesta terça-feira, 22, aos 76 anos. Ele lutava contra o Mal de Parkinson há anos. Seu último show com o Black Sabbath aconteceu na Inglaterra no início do mês.

O "Príncipe das Trevas", como era conhecido, teve uma carreira brilhante. Começou liderando o Black Sabbath, tida como a primeira banda de heavy metal da história. Depois, conseguiu engatar hits também em sua carreira solo.

Com mais de 100 milhões de discos vendidos em sua carreira, Ozzy foi introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame como membro do Black Sabbath (2006) e como artista solo (2024).

Separamos aqui alguns de seus principais trabalhos:

Fase Black Sabbath

1. Paranoid (1970)

O álbum mais icônico da banda, com clássicos como “War Pigs”, “Iron Man” e a faixa-título “Paranoid”. Definiu o heavy metal como gênero e é frequentemente citado como um dos maiores álbuns de rock de todos os tempos

2. Black Sabbath (1970)

O disco de estreia, lançado em uma sexta-feira 13, é considerado o nascimento oficial do heavy metal. A faixa “Black Sabbath” introduziu o som sombrio e ameaçador que se tornaria a marca registrada da banda

3. Master of Reality (1971)

Com afinações mais graves e riffs pesados, esse álbum consolidou o som do doom metal. Faixas como “Sweet Leaf” e “Children of the Grave” são destaques

4. Vol. 4 (1972)

Um disco experimental, com faixas como “Snowblind” e “Changes”. Mostra a banda explorando novas sonoridades sem perder o peso característico

5. Sabbath Bloody Sabbath (1973)

Considerado um dos álbuns mais sofisticados da banda, com arranjos mais complexos e letras introspectivas. A faixa-título é um dos maiores hinos do grupo

6. 13 (2013)

O álbum de reunião com Ozzy, Tony Iommi e Geezer Butler (sem Bill Ward), produzido por Rick Rubin. Foi um sucesso de crítica e público, alcançando o topo das paradas e sendo visto como um retorno digno às raízes

Carreira solo

1. Blizzard of Ozz (1980)

O álbum de estreia solo de Ozzy é considerado seu melhor trabalho. Com clássicos como “Crazy Train” e “Mr. Crowley”, marcou uma nova era para o cantor após sua saída do Black Sabbath. A parceria com o guitarrista Randy Rhoads foi essencial para o sucesso.

2. Diary of a Madman (1981)

Continuação do estilo sombrio e virtuoso de Blizzard of Ozz, este disco também conta com Randy Rhoads e é amado por fãs e críticos. Os vocais intensos de Ozzy e os solos de guitarra são destaques.

3. No More Tears (1991)

Com produção moderna para os anos 90, o disco trouxe hits como “Mama, I'm Coming Home” e “No More Tears”. A colaboração com Lemmy Kilmister (Motörhead) e o guitarrista Zakk Wylde deu nova energia ao som de Ozzy.

4. The Ultimate Sin (1986)

Apesar de ser um disco controverso entre os fãs, tem faixas marcantes como “Shot in the Dark”. Foi lançado após um período de reabilitação e mostra uma sonoridade mais acessível.

5. Bark at the Moon (1983)

Primeiro disco com o guitarrista Jake E. Lee, é lembrado por sua faixa-título e por manter o estilo teatral e sombrio de Ozzy, mesmo com mudanças na formação da banda.