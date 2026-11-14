Bomba é encontrada em usina de etanol nos EUA e provoca evacuação de mais de 5 mil pessoas

RESUMO ＋ Uma bomba encontrada na unidade industrial da BioUrja Renewables, em Peoria, Illinois, nos Estados Unidos, provocou a evacuação de mais de 5 mil pessoas na região. As autoridades confirmaram a legitimidade da ameaça, estabeleceram um perímetro de segurança e mobilizaram equipes do FBI e órgãos locais para desativar o dispositivo e investigar a possível existência de outros artefatos. Abrigos temporários foram disponibilizados aos evacuados e, até a divulgação das informações, não havia registro de feridos ou prisões. A investigação busca identificar e responsabilizar o autor do episódio.

Uma bomba encontrada na sexta-feira, 14, na unidade industrial da BioUrja Renewables, uma usina de etanol localizada em Peoria, no centro de Illinois, nos Estados Unidos, provocou a evacuação de mais de 5 mil moradores e trabalhadores da região. A prefeita da cidade, Rita Ali, confirmou que o artefato era uma bomba e que a ameaça era considerada legítima, descartando a possibilidade de um trote.

Após a descoberta, as autoridades estabeleceram um perímetro de segurança de aproximadamente 1,6 quilômetro ao redor da instalação e determinaram a retirada das pessoas que estavam na área. A operação mobilizou o FBI e diferentes órgãos de segurança locais. Segundo o chefe de polícia de Peoria, Brad Dixon, o dispositivo foi desativado, mas a ordem de evacuação permaneceu em vigor enquanto as equipes realizavam novas verificações.

Buscas e assistência aos evacuados

As buscas se concentraram em todo o complexo industrial, com o objetivo de reunir evidências e verificar a possível existência de outros dispositivos. Para atender à população retirada de suas casas e locais de trabalho, foram disponibilizados abrigos temporários na Manual Academy, em Peoria, e no complexo esportivo EastSide Centre, em East Peoria.

Até a divulgação das informações, não havia registro de feridos ou de pessoas presas em decorrência do caso. O agente especial do FBI Ryan Pressley afirmou que a investigação tem como objetivo identificar o responsável pelo episódio e garantir que o indivíduo envolvido seja responsabilizado.