Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Bomba é encontrada em usina de etanol nos EUA e provoca evacuação de mais de 5 mil pessoas

Artefato foi localizado em complexo industrial em Illinois e mobilizou o FBI e autoridades locais; dispositivo foi desativado, mas buscas continuaram na região

As buscas se concentraram em todo o complexo industrial da BioUrja Renewables (Divulgação/Internet)

As buscas se concentraram em todo o complexo industrial da BioUrja Renewables (Divulgação/Internet)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 14h16.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

Uma bomba encontrada na unidade industrial da BioUrja Renewables, em Peoria, Illinois, nos Estados Unidos, provocou a evacuação de mais de 5 mil pessoas na região. As autoridades confirmaram a legitimidade da ameaça, estabeleceram um perímetro de segurança e mobilizaram equipes do FBI e órgãos locais para desativar o dispositivo e investigar a possível existência de outros artefatos. Abrigos temporários foram disponibilizados aos evacuados e, até a divulgação das informações, não havia registro de feridos ou prisões. A investigação busca identificar e responsabilizar o autor do episódio.

Uma bomba encontrada na sexta-feira, 14, na unidade industrial da BioUrja Renewables, uma usina de etanol localizada em Peoria, no centro de Illinois, nos Estados Unidos, provocou a evacuação de mais de 5 mil moradores e trabalhadores da região. A prefeita da cidade, Rita Ali, confirmou que o artefato era uma bomba e que a ameaça era considerada legítima, descartando a possibilidade de um trote.

Após a descoberta, as autoridades estabeleceram um perímetro de segurança de aproximadamente 1,6 quilômetro ao redor da instalação e determinaram a retirada das pessoas que estavam na área. A operação mobilizou o FBI e diferentes órgãos de segurança locais. Segundo o chefe de polícia de Peoria, Brad Dixon, o dispositivo foi desativado, mas a ordem de evacuação permaneceu em vigor enquanto as equipes realizavam novas verificações.

Buscas e assistência aos evacuados

As buscas se concentraram em todo o complexo industrial, com o objetivo de reunir evidências e verificar a possível existência de outros dispositivos. Para atender à população retirada de suas casas e locais de trabalho, foram disponibilizados abrigos temporários na Manual Academy, em Peoria, e no complexo esportivo EastSide Centre, em East Peoria.

Até a divulgação das informações, não havia registro de feridos ou de pessoas presas em decorrência do caso. O agente especial do FBI Ryan Pressley afirmou que a investigação tem como objetivo identificar o responsável pelo episódio e garantir que o indivíduo envolvido seja responsabilizado.

Perguntas frequentes

Onde foi encontrada a bomba que provocou a evacuação em Illinois?

O artefato foi encontrado na unidade industrial da BioUrja Renewables, uma usina de etanol localizada em Peoria, no centro de Illinois, nos Estados Unidos.

Quantas pessoas foram evacuadas após a descoberta da bomba?

Mais de 5 mil moradores e trabalhadores da região foram retirados de suas casas e locais de trabalho por determinação das autoridades.

A bomba encontrada na usina de etanol foi desativada?

Sim. Segundo o chefe de polícia de Peoria, Brad Dixon, o dispositivo foi desativado. No entanto, a ordem de evacuação foi mantida enquanto as equipes realizavam novas verificações no local.

Quais autoridades participaram da operação em Peoria?

A operação mobilizou o FBI e diferentes órgãos de segurança locais. As equipes também realizaram buscas em todo o complexo industrial para verificar a possível existência de outros dispositivos.

Onde os moradores evacuados foram acolhidos?

Foram disponibilizados abrigos temporários na Manual Academy, em Peoria, e no complexo esportivo EastSide Centre, localizado em East Peoria.

Houve feridos ou prisões após a descoberta da bomba?

Até a divulgação das informações, não havia registro de feridos ou de pessoas presas em decorrência do caso.

O que a investigação sobre a bomba encontrada em Illinois pretende descobrir?

A investigação conduzida pelas autoridades busca identificar o responsável pela instalação do artefato, reunir evidências e garantir que o indivíduo envolvido seja responsabilizado.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)UsinasEtanol

Mais de Mundo

Troca de cabos de cobre por fibra óptica provocou paralisação de voos nos EUA, diz governo Trump

O que causou a pane nos EUA? 14 perguntas e respostas sobre a paralisação dos voos

Zelensky diz que os EUA propuseram troca de território com a Rússia por entrada da Ucrânia na Otan

Aeroporto de Guarulhos opera normalmente após nove voos cancelados em meio à paralisação nos EUA

Mais na Exame

ESG

'Queimar a floresta é intencional', diz presidente do Ibama sobre incêndios no Pará

Ciência

EUA lançaram 480 mi de agulhas no espaço há 63 anos — e restos ainda orbitam a Terra

ExameLab

Baixou um arquivo no Safari e não acha no iPhone? Veja onde procurar

Mundo

Troca de cabos de cobre por fibra óptica provocou paralisação de voos nos EUA, diz governo Trump