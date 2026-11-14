Ceará decreta situação de emergência em 65 municípios diante dos riscos do El Niño

RESUMO ＋ O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), decretou situação de emergência em 65 municípios do estado diante dos riscos associados ao El Niño e à possibilidade de uma seca intensa em 2027. A medida, válida por 180 dias, prevê ações de monitoramento climático e hídrico, prevenção de incêndios florestais e reforço dos sistemas de abastecimento de água. Segundo a Funceme, o fenômeno está na categoria Muito Forte, com anomalias superiores a 2,4 °C no Oceano Pacífico Equatorial. O governo estadual também busca recursos federais para preparar o Ceará diante do cenário de escassez hídrica.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), decretou situação de emergência em 65 municípios do estado em função dos eventos climáticos adversos e das previsões meteorológicas associadas aos efeitos do El Niño.

Publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 13, a medida tem validade de 180 dias e busca intensificar ações preventivas e agilizar a resposta dos órgãos públicos diante do risco de agravamento da seca.

De acordo com nota técnica da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), emitida na terça-feira, 10, o El Niño está consolidado na categoria Muito Forte, com anomalias de temperatura superiores a 2,4 °C no Oceano Pacífico Equatorial. A avaliação também aponta elevada probabilidade de persistência do fenômeno nos próximos meses, o que pode contribuir para um cenário desfavorável durante a quadra chuvosa de 2027.

Entre os possíveis impactos para o Ceará estão a redução do potencial de chuvas, o aumento do risco de estiagem e de incêndios florestais e o comprometimento dos recursos hídricos e da atividade agropecuária.

O alerta também se estende ao abastecimento de água. Em nota técnica, o Comitê Integrado de Segurança Hídrica do Ceará identificou um cenário de escassez hídrica crítica, com risco de comprometimento dos sistemas municipais de abastecimento.

Segundo o órgão, a combinação entre as perspectivas climáticas desfavoráveis e a baixa disponibilidade de água em algumas bacias hidrográficas exige a adoção de medidas emergenciais e estruturantes para garantir o fornecimento à população.

Na quarta-feira, 11, Elmano de Freitas anunciou ter solicitado recursos à bancada federal cearense para preparar o estado diante da possibilidade de uma seca intensa em 2027.

O governador também conversou com o ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, em busca de uma parceria com o Governo Federal para viabilizar ações preventivas.

Medidas previstas

O decreto estabelece uma série de iniciativas para reduzir os impactos de uma possível crise hídrica. Entre elas estão a intensificação do monitoramento meteorológico, climático e hidrológico, a mobilização dos órgãos estaduais e a atualização dos planos de contingência e protocolos de atuação.

Também estão previstas a identificação das áreas e populações potencialmente vulneráveis, a fiscalização prioritária dos sistemas de abastecimento de água e dos recursos hídricos e a articulação com os municípios para identificar necessidades de apoio técnico, operacional e material.

O governo estadual ainda deverá intensificar as ações de prevenção e combate a incêndios florestais, divulgar orientações e alertas à população e realizar obras e contratar serviços emergenciais, além de adotar outras medidas administrativas e operacionais necessárias.

Municípios em situação de emergência

A lista dos 65 municípios contemplados pelo decreto inclui Acopiara, Aiuaba, Alto Santo, Ararendá, Araripe, Aratuba, Arneiroz, Assaré, Baixio, Barro, Beberibe, Boa Viagem, Campos Sales, Canindé, Caririaçu, Catunda, Caucaia, Choró, Crateús, Deputado Irapuan Pinheiro, Ererê, Farias Brito, Guaramiranga, Ibaretama, Ibicuitinga, Independência, Ipaumirim, Iracema, Irauçuba, Itapajé, Itatira, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Madalena, Milagres, Milhã, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Mulungu, Nova Olinda, Novo Oriente, Pacoti, Palhano, Parambu, Paramoti, Pedra Branca, Pereiro, Piquet Carneiro, Porteiras, Potengi, Potiretama, Quiterianópolis, Quixadá, Quixeramobim, Saboeiro, Salitre, Senador Pompeu, Solonópole, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá e Umari.