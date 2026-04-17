Oscar Schmidt era parente de Tadeu Schmidt?

Morreu nesta sexta-feira, aos 68 anos, Oscar Schmidt, reconhecido como o maior jogador da história do basquete brasileiro e um dos maiores nomes do esporte mundial. Nascido em 16 de fevereiro de 1958, em Natal (RN), o ex-ala construiu uma carreira marcada por números extraordinários.

Um fato curioso sobre o atleta olímpico é o seu parentesco com Tadeu Schmidt, atual apresentador do Big Brother Brasil e também natural de Natal.

Os Irmãos Schmidt

Oscar e Tadeu são irmãos, com o mesmo pai e a mesma mãe, e uma diferença de 16 anos idade entre os dois.

Uma reportagem do Esporte Espetacular sobre a aposentadoria de Oscar foi realizada por Tadeu, na época um jovem repórter no programa da TV Globo, mostra um pouco dessa relação.

Essa não foi a única homenagem que o caçula fez a Oscar.

No BBB 25, em um Paredão formado apenas por duplas de irmãos, Tadeu falou um pouco sobre sua relação com o atleta: "Eu me identifico muito, Gi, com essa relação que você tem com a sua irmã, porque eu também tenho um irmão exatamente 16 anos mais velho que eu e que também é meu ídolo. Então, eu imagino a satisfação o que você está sentindo de viver essa experiência com a sua irmã."

A admiração entre os dois era mútua. Em 2013, em uma participação conjunta dos irmãos no programa Altas Horas, Oscar afirmou que tinha muito orgulho da trajetória de Tadeu na televisão. "Quando eu ainda jogava basquete, a gente saiu para jantar um dia e ele falou que sonhava apresentar o Fantástico. Eu disse que ele iria conseguir e seria rápido. Demorou muito! Ele já devia estar lá faz tempo", disse o atleta. "“Que orgulho que eu tenho de ver o Tadeu apresentando o Fantástico."

"Ele era meu irmão-filho. Quando eu tinha 30 anos, ele tinha 14. Eu olho para ele e me dá vontade de dar umas porradas", disse Oscar no Altas Horas.

A carreira de Oscar Schmidt