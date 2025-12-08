Trump diz que fusão entre Netflix e Warner “terá que passar por revisão”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 7, que a compra da Warner Bros. Discovery pela Netflix “tem que passar por um processo” de revisão regulatória. Segundo ele, a operação, que inclui a plataforma de streaming concorrente HBO Max, pode gerar concentração excessiva de mercado no setor.

Enquanto chegava ao Kennedy Center, em Washington, onde participaria de um evento, Trump afirmou que o co-CEO da Netflix Ted Sarandos é um homem fantástico, por quem tem muito respeito, mas destacou que “é muito market share”.

Avaliada em US$ 72 bilhões , a transação uniria a principal plataforma de streaming do mundo com a HBO Max, atualmente a quarta maior do mercado global. Por isso, o acordo levanta alertas entre reguladores antitruste nos EUA.

Em 2024, a Netflix somava mais de 300 milhões de assinantes e receita de US$ 39 bilhões. A HBO Max, por sua vez, apesar das mudanças de nome ao longo dos últimos cinco anos, conta com cerca de 128 milhões de assinantes mensais. Com a fusão, analistas temem redução da concorrência, encarecimento de assinaturas e impacto na diversidade de conteúdo oferecido ao público.

Possíveis contornos políticos

A declaração de Trump, embora não indique oposição direta, sinaliza que o tema pode ganhar contornos políticos. A depender do andamento da revisão antitruste – tanto nos EUA quanto na Europa –, o desfecho pode influenciar outras negociações de fusão no setor de mídia e entretenimento.

Apesar dos desafios regulatórios, o negócio é visto como estratégico em um cenário no qual há grande fragmentação das plataformas de streaming. Com a união, a Warner ganharia fôlego financeiro, enquanto a Netflix poderia ampliar seu catálogo com franquias como Harry Potter e Game of Thrones, além do respaldo de marcas consolidadas como a CNN e a própria HBO. Em termos financeiros, a empresa combinada teria a terceira maior receita do setor.