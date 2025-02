Oscar 2025: quais filmes já estão no streaming? Veja lista completa de indicados

O Oscar 2025 acontece já na primeira semana de março e boa parte dos filmes indicados já está disponível nas plataformas de streaming do Brasil. Outros continuam restritos aos cinemas, em cartaz até a data da cerimônia.

Entre os destaques, "Duna: Parte 2", disponível na Max, continua a épica adaptação da obra de Frank Herbert e concorre em diversas categorias, incluindo a de Melhor Filme.

Já "A Substância", que entrou no catálogo da Mubi, traz Demi Moore em uma atuação que concorre ao prêmio de Melhor Atriz. Na Netflix, o curta "Anuja" aparece entre os concorrentes a Melhor Curta-Metragem Live Action.

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube. Até lá, separamos uma lista dos filmes que já estão disponíveis no streaming. Confira:

Filmes do Oscar 2025 disponíveis no streaming

Disney+

Divertida Mente 2

Alien: Romulus

Planeta dos Macacos: O Reinado

Elton John: Never Too Late

Max

Duna: Parte 2

Mubi

A Substância

A Garota da Agulha

Netflix

Batalhão 6888

Wallace & Gromit: A Vingança

A Única Mulher na Orquestra

Anuja

Prime Vídeo