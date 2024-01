Oscar 2024: veja lista de indicados e onde assistir aos filmes

Que comecem os jogos! Foi dada a largada para a 96ª edição do Oscar: a lista de indicados à premiação — que acontece no dia 10 de março — foi revelada nesta terça-feira, dia 23 de janeiro, em Los Angeles (EUA).

Títulos como "Oppenheimer", Pobres Criaturas”, "Barbie", Assassino da Lua das Flores”, "Barbie", "Os Rejeitados", "Anatomia de uma Queda" e "Zona de Interesse", são tidos como favoritos à premiação. O filme de Nolan recebeu no total 13 indicações, marco histórico para uma produção do cineasta, que enfrentou duras críticas por seu penúltimo filme, "Tenet".

Filmes de comédia também estão disputando o maior prêmio do cinema e devem agitar a cerimônia no dia 10 de março. O bilionário filme da "Barbie", de Greta Gerwig, compete em sete categorias, incluindo a de melhor filme, canção original, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, figurino e maquiagem. "Os Rejeitados", de Alexander Payne, aparece logo em seguida, com seis indicações. Paul Giametti compete com Cillian Murphy e Bradley Cooper na categoria de melhor ator.

Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar de 2024?

Oppenheimer

Sinopse: O físico J. Robert Oppenheimer trabalha com uma equipe de cientistas durante o Projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento da bomba atômica.

Onde assistir: Apple TV, Prime Vídeo (aluguel)

Barbie

Sinopse: Depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.

Onde assistir: HBO Max

Os Rejeitados

Sinopse: Um instrutor rabugento desenvolve um vínculo com um encrenqueiro da escola e o cozinheiro-chefe.

Onde assistir: 11 de janeiro nos cinemas

Anatomia de uma Queda

Sinopse: Durante o último ano, Sandra, uma escritora alemã, e Samuel, seu marido francês, viveram juntos com Daniel, o filho de 11 anos do casal, em uma pequena e isolada cidade nos Alpes. Quando Samuel é encontrado morto, a polícia passa a tratar o caso como um suposto homicídio, e Sandra se torna a principal suspeita.

Onde assistir: 25 de janeiro nos cinemas

Pobres Criaturas

Sinopse: A jovem Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter. Querendo ver mais do mundo, ela foge com um advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação.

Onde assistir: 1 de fevereiro nos cinemas

Assassino da Lua das Flores

Sinopse: Os assassinatos dados a partir de circunstâncias misteriosas na década de 1920, assolando os membros da tribo Osage, acaba desencadeando uma grande investigação envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV

O Menino e a Garça (animação)

Sinopse: Depois de perder a sua mãe num incêndio, Mahito, um jovem rapaz de 11 anos, é obrigado a deixar a cidade de Tóquio para voltar para a aldeia onde cresceu. Ele instala-se com o seu pai numa velha mansão situada numa imensa propriedade onde ele se cruza com uma garça que aos poucos se torna a sua guia e o ajuda nas suas descobertas e questionamentos para compreender o mundo ao seu redor e desvendar os mistérios da vida.

Onde assistir: março de 2024 nos cinemas

American Fiction

Sinopse: O filme conta a história de Thelonious “Monk” Ellison, escritor negro que passa pela rejeição de seus últimos três manuscritos por não serem "negros o suficientes" para serem publicados.

Onde assistir: Ainda previsão de estreia no Brasil

Guardiões da Galáxia - Volume 3

Sinopse: Peter Quill deve reunir sua equipe para defender o universo e proteger um dos seus. Se a missão não for totalmente bem-sucedida, isso pode levar ao fim dos Guardiões.

Onde assistir: Disney+

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Sinopse: O lendário herói arqueólogo está de volta neste aguardado capítulo final da icônica franquia, uma incrível e empolgante aventura cinematográfica.

Onde assistir: Disney+

Vidas Passadas

Sinopse: Nora e Hae Sung são dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coréia do Sul. Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram por uma semana enquanto confrontam noções do amor e destino.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas a partir de 25 de janeiro

Zona de Interesse

Sinopse: Um complexo caso de amor entre um oficial nazista e a esposa de um comandante do campo de concentração de Auschwitz. Tudo se torna ainda mais complicado quando ele começa a suspeitar da infidelidade de sua esposa.

Data de estreia: 2 de fevereiro nos cinemas

Segredos de um Escândalo

Sinopse: vinte anos após seu romance midiático virar assunto da nação, um casal é colocado sob pressão quando uma atriz viaja até seu lar para se preparar para um filme sobre o passado deles.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros

NYAD

Sinopse: Com mais de 60 anos de idade, a atleta Diana Nyad se prepara para realizar o sonho da sua vida: nadar de Cuba até a Flórida, uma travessia em águas abertas de mais de 160 km.

Onde assistir: Netflix

Maestro

Sinopse: o maestro americano Leonard Bernstein se apaixona pela atriz costarriquenha Felicia Montealegre.

Onde assistir: Netflix

Rustin

Sinopse: a história de Bayard Rustin, conselheiro de Martin Luther King Jr., que dedicou sua vida à busca pela igualdade racial e pela democracia. Porém, como homem negro e gay, ele foi praticamente apagado do movimento pelos direitos civis.

Onde assistir: Netflix

A Cor Púrpura

Sinopse: Produzido por Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones, A Cor Púrpura é uma nova e ousada versão da clássica história de amor e resiliência, adaptada do adorado romance e do premiado musical da Broadway. Separada da irmã e dos filhos, Celie enfrenta muitas dificuldades em sua vida, mas encontra força na extraordinária fraternidade de três mulheres que compartilham um vínculo indissolúvel.

Data de estreia: 8 de fevereiro nos cinemas

Io Capitano

Sinopse: filme conta a história de dois jovens migrantes senegaleses que atravessam a África, com todos os seus perigos, em busca do sonho de chegar à Europa.

Onde assistir: Mubi

Perfect Days

Sinopse: Hirayama trabalha como limpador de banheiros em Tóquio. Ele parece satisfeito com sua vida simples. Segue um dia a dia estruturado e dedica seu tempo livre à paixão pela música e pelos livros.

Onde assistir: Sem previsão de estreia no Brasil

Sociedade da Neve

Sinopse: Em 1972, um voo vindo do Uruguai colide com uma geleira nos Andes. Apenas 29 dos seus 45 passageiros sobreviveram ao acidente. Presos em um dos ambientes mais hostis do planeta, eles são forçados a lutar pelas suas vidas.

Onde assistir: Netflix

The Teacher's Lounge

Sinopse: Carla Nowak, uma dedicada professora de educação física e matemática, inicia seu primeiro trabalho em um colégio e se destaca por seu idealismo. Quando um de seus alunos se torna suspeito de uma série de roubos, ela decide investigar o assunto por conta própria.

Onde assistir: Sem previsão de estreia no Brasil

Napoleão

Sinopse: filme aborda as origens do comandante militar Napoleão e sua rápida ascensão. Uma visão através do prisma de seu relacionamento e muitas vezes volátil com sua esposa e por ser amor verdadeiro, Josephine.

Onde assistir: Apple TV

Resistência

Sinopse: em um futuro devastado pela guerra entre os humanos e a inteligência artificial, Joshua (John David Washington) é um ex-agente das forças especiais que está sofrendo com o desaparecimento de sua esposa (Gemma Chan) quando é recrutado para caçar e matar o Criador, o arquiteto da avançada tecnologia que criou uma arma misteriosa que poderia acabar com a guerra e com a própria humanidade.

Onde assistir: Star+

Missão Impossível - Acerto de Contas

Sinopse: Ethan Hunt e sua equipe devem rastrear uma nova arma que pode ameaçar toda a humanidade se cair em mãos erradas. Com o destino do mundo em jogo, se inicia uma corrida mortal ao redor do globo. Confrontado por um inimigo misterioso e poderoso, Ethan é forçado a considerar que talvez nada importe mais do que a missão, nem mesmo as vidas daqueles com quem ele mais se importa.

Onde assistir: Prime Vídeo

Nimona

Sinopse: Um cavaleiro é acusado de um crime que não cometeu, e a única pessoa que pode ajudá-lo a provar sua inocência é Nimona, uma adolescente que muda de forma e que também pode ser um monstro que ele jurou matar.

Onde assistir: Netflix

Elementos

Sinopse: Em uma cidade onde os habitantes de fogo, água, terra e ar convivem, uma jovem mulher flamejante e um rapaz que vive seguindo o fluxo descobrem algo surpreendente, porém elementar: o quanto eles têm em comum.

Onde assistir: Disney+

Robot Dreams

Sinopse: Dog mora em Manhattan e está cansado de ficar sozinho. Um dia, ele decide comprar um robô para ser seu companheiro. A amizade deles floresce, até que se tornam inseparáveis, ao ritmo da Nova York nos anos 1980.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros

Homem-Aranha através do Aranhaverso

Sinopse: Depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é jogado no multiverso. Lá, o super-herói aracnídeo encontra uma numerosa equipe encarregada de proteger sua própria existência.

Onde assistir: HBO Max e Prime Vídeo

The After

Sinopse: Depois de perder um membro da família em um crime violento, um motorista de carona arrasado pega um passageiro que o força a enfrentar sua dor.

Onde assistir: Prime Vídeo

Red, White & Blue

Sinopse: Alex, o filho da presidenta dos Estados Unidos, se envolve em uma confusão com o príncipe britânico Henry, o que gera uma crise internacional de imagem. Os dois são grandes rivais, mas fingem que são amigos pelo bem de seus países. Porém, essa relação fria começa a derreter e dá lugar a um sentimento intenso e novo para os dois

Onde assistir: Prime Vídeo

The Wonderful Story of Henry Sugar

Sinopse: Uma amada história de Roald Dahl sobre um homem rico que aprende sobre um guru que pode ver sem usar os olhos e então se propõe a dominar a habilidade para trapacear no jogo.

Onde assistir: Netflix

Golda

Sinopse: O filme concentra-se nas responsabilidades e decisões que Golda Meir, também conhecida como a Dama de Ferro de Israel, enfrentou durante a Guerra do Yom Kippur.

Onde assistir: Prime Vídeo

Bobi Wine: The People's President

Sinopse: Nas eleições presidenciais de 2021 no Uganda, a estrela da música, activista e líder da oposição Bobi Wine, juntamente com a sua esposa Barbie, reúnem o seu povo numa luta perigosa pela liberdade do regime opressivo de 35 anos do Presidente Museveni.

Onde assistir: YouTube da National Geographic

The Eternal Memory

Sinopse: Augusto e Paulina estão juntos e apaixonados há 25 anos. Há oito anos, suas vidas mudaram para sempre com o diagnóstico de Alzheimer de Augusto. Como um dos comentaristas culturais e apresentadores de televisão mais proeminentes do Chile, Augusto conhece bem a construção de um arquivo de memória. Agora ele volta esse trabalho para a sua própria vida, tentando manter a sua identidade com a ajuda da sua amada Paulina, cuja preeminência como atriz famosa e Ministra da Cultura do Chile é anterior à sua forma incessantemente inventiva de interagir com o marido. Dia após dia, o casal enfrenta este desafio de frente, contando com o carinho e o sentido de humor partilhados entre eles que permanecem, notavelmente, totalmente intactos.

Onde assistir: Paramount+ e Prime Vídeo

Four Daughters

Sinopse: Esta fascinante exploração da rebelião, da memória e da irmandade reconstrói a história de Olfa Hamrouni e das suas quatro filhas, desvendando uma complexa história familiar através de entrevistas íntimas e performances para examinar como as duas filhas mais velhas da mulher tunisina foram radicalizadas.

Onde assistir: Prime Vídeo

To Kill a Tiger

Sinopse: Ranjit, um agricultor na Índia, enfrenta a luta da sua vida quando exige justiça para a sua filha de 13 anos, vítima de uma brutal violação colectiva. Sua decisão de apoiar sua filha é praticamente inédita e sua jornada sem precedentes.

Onde assistir: Mubi

Godzilla Minus One

Sinopse: Devastado pela guerra, o Japão enfrenta uma nova crise na forma de um monstro gigante, o Godzilla.

Onde assistir: HBO Max

El Conde

Sinopse: O novo filme de Pablo Larraín é uma sátira que retrata um universo em que Augusto Pinochet, um vampiro de 250 anos que, cansado de ser lembrado como ladrão, decide morrer.

Onde assistir: Netflix

Melhor Filme

American Fiction

Anatomia de uma Queda

Barbie

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

Zona de Interesse

Melhor Atriz

Annette Bening - NYAD

Lily Gladstone - Assassinos da Lua das Flores

Sandra Hüller - Anatomia de uma Queda

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Pobres Criaturas

Melhor Ator

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - Os Rejeitados

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - American Fiction

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - A Cor Púpura

America Ferrera - Barbie

Jodie Foester - NYAD

Da'Vine Jy Randolph - Os Rejeitados

Melhor Ator Coadjuvante

Sterling K. Brown - American Fiction

Robert De Niro - Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Pobres Criaturas

Melhor Direção

Justine Triet - Anatomia de uma Queda

Martin Scorsese - Assassinos da Lua das Flores

Christopher Nolan - Oppenheimer

Yorgos Lanthimos - Pobres Criaturas

Jonathan Glazer - Zona de Interesse

Melhor Filme Internacional

Io Capitano - Itália

Perfect Days - Japan

Sociedade da Neve - Espanha

The Teacher's Lounge - Alemanha

Zona de Interesse - Reino Unido

Melhor Figurino

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Trilha Sonora

American Fiction

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Som

Resistência

Maestro

Missão: Impossível - Acerto de Contas

Oppenheimer

A Zona de Interesse

Melhor Canção Original

"The Fire Inside" (Flamin' Hot)

"I'm Just Ken" (Barbie)

"It Never Went Away" (American Symphony)

"Wahzhazhe (A Song for My People)" (Assassinos da Lua das Flores)

"What Was I Made For?" (Barbie)

Melhor Roteiro Adaptado

Cord Jefferson - American Fiction

Greta Gerwig & Noah Baumbach,- Barbie

Christopher Nolan - Oppenheimer

Tony McNamara - Pobres Criaturas

Jonathan Glazer - A Zona de Interesse

Melhor Roteiro Original

Justine Triet & Arthur Harari - Anatomia de uma Queda

David Hemingson - Os Rejeitados

Bradley Cooper & Josh Singer - Maestro

Sammy Burch - Segredos de um Escândalo

Celine Song - Vidas Passadas

Melhor Animação

Elementos

Nimona

O Homem e a Garça

Robot Dreams

Homem-Aranha através do Aranhaverso

Melhor Curta de Animação

Letter to a Pig

95 Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over (inspired by the music of John & Yoko)

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White & Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Maquiagem e Penteado

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Sociedade da Neve

Melhor Montagem

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados

Assassino da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Documentário

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Melhor Documentário de Curta-Metragem

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

Efeitos Visuais

Resistência

Godzilla Minus One

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível - Acerto de Contas

Napoleão

Melhor Fotografia

El Conde

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Design de Produção

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Que dia será a premiação do Oscar 2024?

A cerimônia do Oscar acontece no dia 10 de março, a partir das 22h (horário de Brasília), em Las Vegas (EUA).

Quem vai apresentar o Oscar em 2024?

Esse ano, quem apresenta a cerimônia de premiação em março será Jimmy Kimmel, já pela quarta vez na função.

