Os melhores filmes de 2023 até agora, segundo ranking da EXAME POP

Com o primeiro dia de julho, chega também o fim do primeiro semestre de 2023. E esses seis primeiros meses ficaram bastante marcados por boas estreias no cinema e no streaming — "John Wick: Baba Yaga", "Pânico VI", "Beau Tem Medo" e "Indiana Jones e a Relíquia do Destino" são só alguns deles.

A partir do segundo semestre, a tendência é que alguns dos filmes mais esperados do ano sejam lançados. Em julho chegam "Barbie", "Oppenheimer" e "Missão Impossível 7: Acerto de Contas". Agosto promete "Besouro Azul" e novembro chega com grandes lançamentos, como "Duna: Parte 2" e "As Marvels".

Mas antes de entrar de cabeça nos futuros lançamentos, a EXAME POP separou um ranking dos melhores 10 filmes lançados até o momento em 2023 — e suas respectivas críticas. Confira:

Os 10 melhores filmes de 2023 até agora, segundo a EXAME POP

10. Wanna Dance with Somebody – A História de Whitney Houston

Wanna Dance with Somebody – A História de Whitney Houston, dos mesmos diretores de Bohemian Rhapsody, que retrata a história de Freddie Mercury, conta alguns dos detalhes da trajetória da primeira cantora negra a conquistar três discos diamantes e quebrar recordes de lendas da música, uma história sobre a vida e a carreira d'A Voz americana.

O longa-metragem é bastante focado em uma visão positiva sobre quase todos os aspectos da vida de Whitney Houston. Em resumo, uma diversão nostálgica para quem sente falta da artista, e uma jornada de inspiração para as gerações mais jovens. A título de entretenimento, vale a pena se divertir e cantar as canções de uma das maiores cantoras negras da história da música.

Onde assistir: HBO Max

9. Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O terceiro filme da franquia do super-herói aprofunda o conhecimento do público no reino quântico, mas vai além das partículas subatômicas: apresenta o mais novo vilão do MCU, Kang, o Conquistador (Jonathan Majors), que tem todos os atributos necessários para desbancar Thanos de seu posto de grande antagonista.

Um dos maiores recursos do Homem-Formiga, que torna a franquia completa por si só, foi o arco bem desenvolvido da família tanto de Scott Lang quanto de Hope Van Dyne (Evangeline Lilly). Neste novo filme, a sincronia entre os personagens ficou ainda mais escancarada, um ótimo recurso para desenvolver personagens ''secundários''.

Como todo filme da Marvel, vale assistir pela diversão e entretenimento. Em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o ponto alto é apreciar a atuação do elenco fantástico que o compõe — com destaque para Paul Rudd, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas.

Onde assistir: Disney+

8. Dungens & Dragons: Honra entre Rebeldes

Entre as mais aguardadas estreias do cinema estava o filme Dungens & Dragons: Honra entre Rebeldes, produção da Paramount que tinha dois imensos atrativos: temática relevante para o público geek (jogador de RPG) e elenco de peso, composto por atores como Hugh Grant e Chris Pine — que visitaram o Brasil para a CCXP22.

Esperado sob grandes expectativas, o filme chegou aos cinemas brasileiros em abril. Com 2 horas e 14 minutos, o trailer dava pistas de que o conteúdo seria épico; uma típica campanha de RPG, com vários easter eggs do jogo e escolhas de arquétipos mais tradicionais de Dungeons and Dragons: um humano bardo, uma humana bárbara, um elfo mago e uma tifiling druida.

Ainda que tenha uma narrativa bem clichê, o filme é bastante divertido. Amarrado com um bom toque de humor e repleto de referências, é um ótimo entretenimento para ver com os amigos e colegas de RPG.

Onde assistir: Prime Video

7. Indiana Jones e a Relíquia do Destino

"Indiana Jones e a Relíquia do Destino", quinto filme da franquia, estreou nesta quinta-feira, 29, nos cinemas brasileiros. A direção, assinada por James Mangold, relembra os primórdios do arqueologista e comemora, em 2023, os 40 anos de Harrinson Ford à frente do personagem.

Além da incrível atuação de Ford e de todos os outros do elenco, vale também assistir pelo contraste de idades e reflexão do roteiro. O encerramento é bastante controverso. Como vários dos filmes de Mangold, os últimos minutos vão sem dúvida dividir opiniões entre os que o amaram e os que os odiaram.

Onde assistir: cinemas brasileiros

6. Pânico VI

O sexto filme da franquia, que teve início no final dos anos 1990, retoma a história de Sam (Melissa Barrera) e Tara (Jenna Ortega), iniciadas no quinto filme da sequência, lançado em 2022.

Mais de 25 anos depois da estreia do primeiro filme (1996), manter a essência da franquia estava sendo um desafio e tanto para a Paramout, especialmente após o frustrado lançamento do Pânico IV, em 2011. O trabalho de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, nesse caso, foi um tanto quanto produtivo: Pânico V ressurgiu das cinzas para salvar a sequência — e o agora Pânico VI consolidou-a ainda mais.

Como todo filme do Pânico, o filme compensa pela nostalgia. O longa é divertido, tenso, e surpreende pelos plot twists. Vale a pena também para apreciar a homenagem à toda a franquia, muito bem escrita no roteiro.

Onde assistir: Paramount+

5. Air: A história por trás do logo

"Air: A história por trás do logo" conta com elenco composto por Matt Damon, Viola Davis e Chris Tucker e conseguiu unir a divulgação da marca a uma história emocionante de conquista e reconhecimento. É uma grande mistura de tudo dentro do mundo corporativo: dia a dia no trabalho, ideias criativas, cultura organizacional, falhas na trajetória, inspiração e marcos históricos da Nike ao longo dos anos. E claro: tudo isso caminhando em conjunto da trajetória do início da carreira do icônico Michael Jordan, considerado por muitos como o maior jogador de basquete de todos os tempos.

A história da linha Air Jordans foi um imenso acerto da Nike para revigorar a marca. O filme é divertido, mistura humor, emoção, nostalgia e faz uma bela homenagem à trajetória de Michael Jordan.

Além de uma bonita fotografia de época e trilha sonora empolgante, a trama prende — e faz o público querer ter um exemplar da linha de tênis mais famosa do mundo.

Onde assistir: Prime Video

4. Babilônia

Depois do sucesso de 'La La Land' — o devorador de Oscars de 2017 —, com seis estatuetas e 13 indicações, o diretor Damien Chazelle chegou a 2023 com uma nova aposta para a Academia: "Babilônia", uma retratação dos bastidores de Hollywood em uma obra mais visceral e verdadeira.

Com enredo pautado na antiga Hollywood do final da década de 1920, o filme pode ser descrito como um caos ininterrupto, dinâmico e repleto de humor ácido: os sets de filmagem não têm descanso e o céu é o limite para fazer valer a mágica do cinema passar das telas para o público.

O filme sem dúvidas traz um conceito interessante sobre o cinema e deixa reflexões sobre a convivência com a sétima arte durante toda a sua duração. Mas não é para todo mundo: quem se assusta fácil com violência e não é tão fã de filmes longos ou humor ácido pode achá-lo mais desconfortável e pedante do que divertido.

Onde assistir: Paramount+

3. John Wick: Baba Yaga

Surpreendentemente estrelando em terceiro lugar no ranking está "John Wick: Baba Yaga". O último filme da franquia traz um Keanu Reeves ainda mais imparável do que em todos os demais longas-metragens da história.

Se desde 2014 o público havia se acostumado a vincular o rosto de Reeves à John Wick, agora, mais do que nunca, essa associação está clara: no quarto filme, o papel o vestiu tão bem quanto os elegantes ternos que ele usa em todos os três filmes da franquia. A produção também evidencia o amadurecimento do personagem em uma fotografia impecável para o gênero de ação, o que torna tudo sobre o Baba Yaga ainda mais interessante.

O filme, ainda que tenha uma longa duração e um enredo desprovido de propósito, cumpre tudo aquilo que promete: 3 horas de pancadaria intensas, protagonizadas por Keanu Reeves em um de seus papéis mais fisicamente desafiadores.

Onde assistir: Prime Video

2. Beau Tem Medo

O Natal da família mais perturbada não se compara a um dia na vida de Beau Wasserman. O personagem principal do novo filme de Ari Aster é um homem solitário, paranoico e ansioso, que se perde numa aventura – física e mental – no dia da morte do aniversário de seu pai. “Beau Tem Medo” é uma produção de Aster com a produtora A24 e a prova de fôlego do diretor depois de dois sucessos: “Hereditário” e “Midsommar”.

Para a mente ansiosa, “Beau Tem Medo” pode soar familiar até demais. O personagem interpretado por Joaquin Phoenix (“Coringa”) é um homem adulto e paranoico que vive sozinho em uma vizinhança aparentemente violenta. Ele se prepara para visitar a mãe (Patti LuPone), mas sua vida é tomada pelo caos e se transforma em uma nova direção surrealista.

Onde assistir: Apple TV

1. Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" é a segunda animação sobre a história de Miles Morales, o Homem-Aranha negro. A história, lançada cinco anos depois do primeiro filme da trilogia, narra o envolvimento de Morales dentro do multiverso de Homens-Aranha — e as consequências de seus atos em cada um dos universos existentes.

O filme tem um total de 2 horas e 16 minutos e arrancou notas altas da crítica cinematográfica: recebeu 9,1/10 no IMDb e 96% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" vale cada segundo de sua duração, até mesmo os créditos iniciais. O filme mantém (e amplia) a excelência de seu antecessor, usa a criatividade como ponto de partida e o próprio estilo de animação como narrativa.

Onde assistir: Cinemas brasileiros