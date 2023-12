As melhores séries de 2023, segundo ranking da EXAME POP

As produções audiovisuais de 2023 vão deixar as premiações de 2024 bem acirradas — principalmente nas categorias de séries. A previsão é de variedade no Emmy: só nesse ano, tivemos "Sucession", "The Last of Us", "The Bear", "Os Outros", "Treta", "Silo", "Cangaço Novo", entre outros, que colocam streamings como HBO Max, Netflix, Prime Vídeo, Apple TV+ e Paramount+ na disputa pelas estatuetas.

Nessa infinidade de produções lançadas, algumas se destacaram mais do que outras, não só pelo roteiro, mas pelas atuações. Pedro Pascal é um forte candidato ao prêmio de melhor ator de drama do Emmy Awards, e concorre com Brian Cox e Jeremy Strong de Succession. Sarah Snook e Bella Ramsay seguem na mesma competição.

Para comédia, Jason Sudeikis concorre por "Ted Lasso", outra série de comédia que conquistou o coração das pessoas. Rachel Brosnahan entra na competição pela atuação em "A Maravilhosa Sra. Maisel", excelente série de comédia, e Quinta Brunson por "Abbott Elementary".

A EXAME POP separou um ranking das melhores 10 séries lançadas em 2023. Foram considerados como parâmetro para essa lista roteiro, direção, elenco e trilha sonora. Confira:

Succession

A consagrada última temporada de "Succession" foi o fechamento perfeito de quatro anos gloriosos da família Roy, contando a história quase nada atrativa de uma família disfuncional de bilionários. O enredo é focado na Waystar Royco, uma empresa de mídia gigantesca controlada por Logan Roy (Brian Cox), de 80 anos, e seus quatro filhos: Connor (Alan Ruck), Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook) e Romulus "Roman" (Kieran Culkin). Bilionários e à espreita de um novo sucessor, eles se apresentam em uma relação disfuncional e arisca desde o primeiro episódio.

A série levou estatuetas de prêmios como Emmy, Bafta, Globo de Ouro, Critics' Choice Television Awards e vários outros. Esse ano, concorre ao Globo de Ouro e também ao Emmy.

Onde assistir: HBO Max

The Last of Us

Uma das séries mais aguardadas da HBO prometeu muito e entregou mais ainda: "The Last of Us" já estrou em alta, batendo recorde de audiências e colecionando indicações nos grandes prêmios - em especial para Pedro Pascal e Bella Ramsay, os protagonistas.

A série, que traz a história de sobrevivência da humanidade após um apocalipse, vem de um extenso trabalho de Bruce Straley e Neil Druckmann, diretores de criação. Anos depois da liberação dos jogos e suas expansões, a adaptação ao audiovisual não só é muito aguardada pelos fãs, como também uma nova aposta para adaptações de videogames.

Os jogos trouxeram um novo conceito de storytelling tão encantador que foram agraciados com uma farta lista de prêmios. Entre eles, está o BAFTA e o VGX, ambos na categoria de melhor jogo do ano.

Onde assistir: HBO Max

The Bear

Aclamada pela crítica, "The Bear" conquistou não só o coração do público como também o do juri dos grandes prêmios do audiovisual. Indicada ao Emmy Awards e ao Globo de Ouro de 2023/2024, a série traz a divertidíssima história de Carmy, que luta para transformar a lanchonete da família e a si mesmo enquanto trabalha ao lado de uma equipe nada simples, mas de alguma forma, extremamente acolhedora.

Ainda melhor que a primeira temporada, o segundo ano de "The Bear" aprofunda ainda mais as relações adultas, o peso da responsabilidade e da sociabilização.

Onde assistir: Star+

Abbott Elementary

Outra sitcom que desde seu lançamento tem chamado a atenção da crítica e da Academia é "Abbott Elementary", um gostoso pseudo documentário de comédia. A história é centrada em um grupo de professores de uma escola pública super conturbada, na cidade de Filadélfia.

Mesmo norte-americana, a série é muito relacionada à realidade das escolas no Brasil, e mostra com muita diversão (e sarcasmo) a importância não só da profissão dos professores, como também a crítica social que envolve os personagens e o sistema de educação básica nos EUA.

Onde assistir: Star+

Good Omens

Menções honrosas às séries de drama, mas 2023 também teve boas apostas de comédia. Apesar de pouco mencionada pela crítica, um dos seriados que chamou atenção foi a segunda temporada de "Good Omens" ("Belas Maldições").

Com roteiro e produção de Neil Gaiman, o segundo ano de "Good Omens" explorou a história que ele e Terry Pratchett haviam planejado como continuação do livro de mesmo nome. Sem se perder no enredo e explorando um relacionamento inefável entre um anjo e um demônio, a série é uma aposta divertida e tipicamente britânica que vai além do humor por si só.

Onde assistir: Prime Vídeo

Os Outros

Figurando entre as melhores séries do ano está a brasileira "Os Outros", que conta a história dos vizinhos Wando e Mila e Cibele e Amâncio, moradores de um condomínio de alto padrão da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

De forma bem específica, a série é um retrato da sociedade carioca de classe média, com todos os seus problemas que a situação econômica os impõe, impulsionada pela briga de dois adolescentes. "Os Outros" tem roteiro de Lucas Paraizo, autor de Sob Pressão, e conta com atuação de Adriana Esteves, Eduardo Sterblitch, Thomás Aquino, Antonio Haddad, Maeve Jinkings, Drica Moraes, Milhem Cortaz, Paulo Mendes e Gi Fernandes.

Onde assistir: Globoplay

Treta (Beef)

Falando em série de comédia, uma das grandes apostas da Netflix no gênero foi "Beef" ("Treta"), que aborda uma briga de trânsito que desperta a fúria e os impulsos mais sombrios de dois desconhecidos: um empreiteiro falido e uma empresária frustrada.

De forma muito engraçada e dramática, a série mostra como as frustrações pessoais conseguem ultrapassar a barreira do individual e atingem o coletivo.

Onde assistir: Netflix

Silo

Seguindo firme na linha das séries de ficção científica, em 2023 a Apple TV+ entregou um primor chamado "Silo", baseada na trilogia de mesmo nome do autor Hugh Howey. A série se passa em um futuro no qual a Terra se tornou um ambiente tóxico e a humanidade vive em um enorme silo subterrâneo, organizado politico e socialmente, com hierarquias, trabalhos e cargos políticos.

O que impressiona em "Silo" é que, como todo enredo de ficção científica, a série é iniciada sem muito contexto ou explicação. Durante a passagem dos episódios, no entanto, o mistério começa a ser desvendado como um grande quebra-cabeça. O roteiro brinca - muito bem - com a curiosidade e a desconfiança do espectador. E a atuação de Rebecc Ferguson se destaca na produção.

Onde assistir: Apple TV+

Cangaço Novo

Outra produção brasileira de destaque é "Cangaço Novo", que retrata não a história lembrada pelo cangaceiro Lampião, mas o tal do Cangaço moderno. O enredo foca na vida de Ubaldo (Allan Souza Lima), um bancário, e suas irmãs Dinorah (Alice Carvalho), líder de de uma facção e Dilvânia (Thainá Duarte). Ubaldo volta para o Ceará para receber uma herança, com o objetivo de cuidar do pai adotivo, mas acaba entrando de cabeça no mundo do crime.

A série não só expõe uma realidade brasileira recheada de crítica social, como também recria uma ficção nacional muito bem produzida, mais soturna e que não economiza nas cenas de violência.

Onde assistir: Prime Vídeo

“Amor e Morte”

Com Elizabeth Olsen (WandaVision), a série da "assassina do machado" é baseada na história real de Candy Montgomery, norte-americana que matou a melhor amiga com 41 machadadas nos anos 1980. Em sete episódios, o enredo conta toda a trajetória da vida de Candy e explora um dos assassinatos mais noticiados de Collin County, no Texas.

Dirigida por Lesli Linka Glatter, a produção conta, além de Olsen, com Jesse Plemons e Krysten Ritter (Breaking Bad). A história de Candy antes do assassinato fica mais em evidência: essa é uma trama que envolve paixão, desejo, estruturas familiares, machismo, religião e um olhar atento à traição e suas consequências.

Onde assistir: HBO Max