Halloween: os 5 melhores filmes de terror, segundo o IMDb

O Halloween, celebrado na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, é conhecido pelo terror, sobrenatural, festas regadas à doces sendo realizadas com fantasias de personagens da cultura pop ou ícones folclóricos.

E assistir um filme de terror completa a atmosfera assustadora que envolve o Halloween. É muito importante escolher bem o filme, uma vez que existem diversos títulos que não são bons e que tornariam a experiência desagradável.

Pensando nisso, a EXAME separou a lista dos cinco melhores filmes de terror, de acordo com o Internet Movie Database (IMDB), site especializado na classificação de filmes e séries, para que os fãs de cinema e de halloween possam aproveitar a data da melhor forma.

Vale ressaltar que o critério utilizado para a seleção dos títulos foi a filtragem da lista de filmes de terror do site utilizando como filtro o número de classificações de usuários.

5 melhores filmes de terror de acordo com o IMDB

1. O Iluminado

Título clássico é baseado na obra escrita por Stephen King. O Iluminado conta a história de Jack Torrance (Jack Nicholson), caseiro do isolado Hotel Overlook, localizado nas montanhas do estado do Colorado. Jack se muda para o local com sua esposa e filho, que possui habilidades sobrenaturais. O Iluminado é um dos filmes de terror mais aclamados pela crítica e é ocupa a primeira posição. É possível encontrar a obra no HBO Max, no YouTube e na Apple TV.

2. Alien - O 8º Passageiro O filme conta a história da tripulação do rebocador espacial Nostromo, que recebe um chamado de socorro de um outro planeta no espaço. Ao atender o chamado, a tripulação do resgate é atacada por um ser desconhecido, mas que se prova mortal. Agora, a verdadeira luta da tripulação sobreviver e impedir que a raça alienígena chegue na Terra. Alien - O 8º Passageiro é o primeiro filme de uma saga que se consagrou no cinema. 3. Psicose Dirigido por Alfred Hitchcock, um dos maiores cineastas de todos os tempos, "Psicose" é um clássico do gênero de terror e inspiração para outros títulos. O filme conta a história de Marion, uma mulher que acaba de roubar 40 mil dólares para se casar com seu namorado. O filme está disponível na Star+, Telecine e na AppleTV.

4. Corra!

Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original, "Corra!" conta a história de Chris, um jovem negro que está a caminho de conhecer a família de sua namorada, Rose, que é caucasiana. Chris nota um comportamento diferente da família de Rose, mas não acredita que aquilo seja um problema. Chris começa a entender a verdade aterrorizante sobre a família de sua parceira. O filme trabalha com terror psicológico e conquistou tanto o público quanto a crítica. Corra! está disponível na Star+.

5. It - A Coisa

Baseado na obra de mesmo nome escrita por Stephen King, um dos maiores nomes da literatura de horror, It - A Coisa, gira em torno de um grupo de crianças que investigam uma série de desaparecimentos de jovens em sua cidade. Durante a investigação, o grupo precisa encarar o responsável pelos crimes, o palhaço Pennywise. O filme está disponível na HBO Max e na Amazon Prime Video e YouTube para aluguel.