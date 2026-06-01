Esporte

Noruega x Suécia: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

Seleções nórdicas se enfrentam nesta segunda-feira em Oslo em preparação para a Copa do Mundo de 2026

Haaland: jogador do City foi convocado pela Noruega para a Copa do Mundo (Claudio Villa - FIGC/Getty Images)

Haaland: jogador do City foi convocado pela Noruega para a Copa do Mundo (Claudio Villa - FIGC/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 10h48.

Noruega e Suécia entram em campo nesta segunda-feira, 1º, para um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 14h (horário de Brasília), no Ullevaal Stadium, em Oslo.

O confronto reúne duas seleções classificadas para o Mundial. A Noruega integra o Grupo I, enquanto a Suécia está no Grupo F da competição.

Onde assistir a Noruega x Suécia?

O amistoso terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

Convocações da Copa do Mundo 2026: veja as listas já anunciadas pelas seleções

Que horas é o jogo de Noruega x Suécia?

A partida será disputada às 14h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 1º de junho.

Grupo da Noruega na Copa do Mundo

Grupo I:

  • França
  • Senegal
  • Noruega
  • Iraque

Grupo da Suécia na Copa do Mundo

Grupo F:

  • Holanda
  • Japão
  • Suécia
  • Tunísia
Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do MundoNoruega

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