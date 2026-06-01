Noruega x Suécia: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

Haaland: jogador do City foi convocado pela Noruega para a Copa do Mundo (Claudio Villa - FIGC/Getty Images)
Repórter
Publicado em 1 de junho de 2026 às 10h48.
Noruega e Suécia entram em campo nesta segunda-feira, 1º, para um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 14h (horário de Brasília), no Ullevaal Stadium, em Oslo.
O confronto reúne duas seleções classificadas para o Mundial. A Noruega integra o Grupo I, enquanto a Suécia está no Grupo F da competição.
O amistoso terá transmissão ao vivo pelo Disney+.Convocações da Copa do Mundo 2026: veja as listas já anunciadas pelas seleções
A partida será disputada às 14h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 1º de junho.