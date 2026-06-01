Noruega x Suécia: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

Noruega e Suécia entram em campo nesta segunda-feira, 1º, para um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 14h (horário de Brasília), no Ullevaal Stadium, em Oslo.

O confronto reúne duas seleções classificadas para o Mundial. A Noruega integra o Grupo I, enquanto a Suécia está no Grupo F da competição.

Onde assistir a Noruega x Suécia?

O amistoso terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

Que horas é o jogo de Noruega x Suécia?

A partida será disputada às 14h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 1º de junho.

Grupo da Noruega na Copa do Mundo

Grupo I:

França

Senegal

Noruega

Iraque

Grupo da Suécia na Copa do Mundo

Grupo F: