Os Donos do Jogo: o que aconteceu no final?

A série brasileira Os Donos do Jogo, lançada em 29 de outubro na Netflix, acompanhou a disputa pelo controle do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O episódio final apresentou reviravoltas, traições e mortes que definem o futuro da trama e deixam ganchos para uma possível segunda temporada.

Confira o resultado do que aconteceu na trama

Profeta elimina Búfalo e consolida liderança

O desfecho mostrou Jefferson, conhecido como Profeta (André Magnoli), tomando o poder após eliminar Búfalo (Xamã). Durante a narrativa, Búfalo acreditava ter planejado a morte de Profeta, mas acabou caindo em sua própria armadilha em uma emboscada cuidadosamente planejada pelo protagonista. Com a morte de Búfalo, Profeta consolida sua posição no submundo carioca.

Suzana perde influência e deixa o Rio

Suzana (Giullia Buscaccio), esposa de Búfalo, tentou assumir o comando da família Guerra, mas foi rejeitada pelo Conselho, órgão que supervisiona os banqueiros do bicho. Após ser descoberta tentando trair Profeta, Suzana foi forçada a deixar a cidade para manter a própria vida, perdendo todo o controle sobre as apostas ilegais.

Segredos familiares e impacto na trama

O último episódio também revelou a origem de Profeta: Leila, personagem central na narrativa familiar, é sua mãe. A descoberta ocorreu após o suicídio de Xavier, braço direito da família Fernandez, que deixou uma carta detalhando sua responsabilidade pela morte de José, pai biológico de Jefferson. Profeta optou por manter o segredo, reforçando o peso dramático do personagem, que assume o poder, mas carrega culpa e mentiras familiares.

Profeta no controle e tensão futura

O capítulo final mostra Profeta assumindo oficialmente o Conselho do jogo do bicho, consolidando sua liderança ao lado de Mirna (Mel Maia). Apesar da vitória, o personagem permanece cercado de inimigos e segredos, o que indica possíveis conflitos futuros e mantém a tensão para o espectador.

Segunda temporada vem aí?

Embora a Netflix ainda não tenha confirmado oficialmente a continuidade da série, o final deixou múltiplos ganchos para novos episódios, incluindo:

O destino de Suzana após o exílio;

A manutenção do segredo de Profeta sobre sua origem;

A instabilidade dentro do Conselho do jogo do bicho.

O encerramento combina elementos de drama familiar, crime e política, destacando a ascensão de Profeta e o preço de seu poder dentro do submundo carioca.