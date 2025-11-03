Os Donos do Jogo: quem são os 'bicheiros' que inspiraram série da Netflix

A série Os Donos do Jogo foi lançada na Netflix no dia 29 de outubro e rapidamente chamou atenção pela mistura de ação, drama familiar e crítica social ambientada no submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro.

Com produção nacional, estética cinematográfica e elenco de destaque, a obra aposta na tensão entre tradição e modernidade para retratar os bastidores de um império construído sobre apostas ilegais.

Na trama, herdeiras de um império da contravenção tentam se impor em um ambiente dominado por homens, em meio a disputas familiares e ambições políticas.

Segundo o diretor Heitor Dhalia, em entrevista à BBC, a trama é fruto de uma extensa pesquisa envolvendo policiais, especialistas e pessoas ligadas ao jogo do bicho. “É ficção, mas com um grau de verossimilhança bastante alto”, afirmou. “Entendemos que para traduzir um universo complexo como esse precisávamos de uma pesquisa muito fundamentada”.

