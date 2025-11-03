Os Donos do Jogo: quem são os 'bicheiros' que inspiraram série da Netflix

A série Os Donos do Jogo foi lançada na Netflix no dia 29 de outubro e rapidamente chamou atenção pela mistura de ação, drama familiar e crítica social ambientada no submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro.
Com produção nacional, estética cinematográfica e elenco de destaque, a obra aposta na tensão entre tradição e modernidade para retratar os bastidores de um império construído sobre apostas ilegais.
Na trama, herdeiras de um império da contravenção tentam se impor em um ambiente dominado por homens, em meio a disputas familiares e ambições políticas.
Segundo o diretor Heitor Dhalia, em entrevista à BBC, a trama é fruto de uma extensa pesquisa envolvendo policiais, especialistas e pessoas ligadas ao jogo do bicho. “É ficção, mas com um grau de verossimilhança bastante alto”, afirmou. “Entendemos que para traduzir um universo complexo como esse precisávamos de uma pesquisa muito fundamentada”.
Quem são os 'bicheiros' reais que inspiraram série da Netflix?
- Tamara e Shanna Garcia: as filhas do contraventor Waldemir Paes Garcia, o Maninho, assassinado em 2004, herdaram o controle de mais de 1.400 pontos de apostas e 7.000 máquinas caça-níqueis, avaliados em R$ 25 milhões. Envolvidas em disputas familiares violentas, Tamara foi denunciada por lavagem de dinheiro em 2024, enquanto Shanna sobreviveu a uma tentativa de homicídio em 2019. Na série, inspiram as personagens Mirna (Mel Maia) e Suzana (Giullia Buscacio), irmãs herdeiras da contravenção que enfrentam o machismo do meio e cultivam uma intensa rivalidade.
- Miro Garcia: o patriarca da família Garcia, conhecido como "Miro", também era chamado de “Bradesco da Contravenção”, e controlava cerca de 250 bancas do jogo do bicho no Rio e presidiu a escola de samba Salgueiro, campeã em 1993. Morreu em 2004, um mês após o assassinato do filho Maninho. Na série, inspira o personagem Jorge Guerra (Roberto Pirillo), fundador da cúpula da contravenção que envelhece doente, mas mantém poder e respeito.
- José Luiz de Barros Lopes (Zé Personal): casado com Shanna Garcia, foi assassinado em 2011 por integrantes do grupo de extermínio Escritório do Crime. Teve papel importante na gestão das máquinas caça-níqueis da família após a morte de Maninho. Na série, inspira Búfalo (Xamã), lutador de MMA que ganha espaço na cúpula do jogo por meio do casamento.
- José Caruzzo Escafura (Piruinha): ex-motorista de lotação, tornou-se um dos maiores bicheiros do Rio, com até 250 bancas sob seu domínio e investimentos em motéis, haras e casas de show. Foi preso em 1993 e absolvido em 2024, falecendo no início de 2025. Na série, inspira o personagem Coelho (Stepan Nercessian), um contraventor festivo, popular e pai de cerca de 24 filhos.