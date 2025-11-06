'Os Donos do Jogo' já é série mais assistida da Netflix no Brasil

Redação Exame
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08h58.
Lançada em 29 de outubro, a série brasileira “Os Donos do Jogo” já ocupa o topo do ranking da Netflix no país, consolidando-se como a produção mais assistida da plataforma.
A trama também entrou para o Top 5 global, segundo o site especializado FlixPatrol, ao lado de títulos como "The Witcher" e "Ninguém Quer".
Ao longo de oito episódios, a série mergulha na disputa entre quatro famílias rivais pelo controle do jogo do bicho no Rio de Janeiro.
Com uma estética cinematográfica e elenco de peso — que inclui Juliana Paes, Mel Maia, Xamã, Chico Diaz e André Lamoglia —, a produção combina ação, drama familiar e crítica social ambientada no submundo das apostas ilegais.
Dirigida por Heitor Dhalia, a obra é resultado de uma pesquisa extensa com policiais, especialistas e pessoas ligadas ao jogo do bicho. “É ficção, mas com um grau de verossimilhança bastante alto”, afirmou o diretor à BBC. “Entendemos que, para traduzir um universo complexo como esse, precisávamos de uma pesquisa muito fundamentada.”
Os Donos do Jogo conta com um elenco formado por nomes conhecidos do cinema e da televisão brasileira, além de rostos novos. Entre os destaques:
André Lamoglia — interpreta Profeta (Anselmo), protagonista da série.
Juliana Paes — vive Leila Fernandez, esposa de um bicheiro tradicional em busca de mais poder.
Chico Diaz — interpreta Galego, bicheiro veterano da velha guarda.
Xamã — vive Búfalo, herdeiro do clã Guerra.
Giullia Buscaccio — atua como Suzana, filha de bicheiros e peça-chave nas alianças entre famílias.
Mel Maia — interpreta Mirna, personagem ambiciosa e disposta a quebrar a hierarquia do submundo.
Raphael Logam — no papel de Dino, um chefão influente que simboliza a geração anterior.
A série ainda conta com Bruno Mazzeo, Stepan Nercessian, entre outros nomes.