'Os Donos do Jogo' já é série mais assistida da Netflix no Brasil

Lançada em 29 de outubro, a série brasileira “Os Donos do Jogo” já ocupa o topo do ranking da Netflix no país, consolidando-se como a produção mais assistida da plataforma.

A trama também entrou para o Top 5 global, segundo o site especializado FlixPatrol, ao lado de títulos como "The Witcher" e "Ninguém Quer".

Ao longo de oito episódios, a série mergulha na disputa entre quatro famílias rivais pelo controle do jogo do bicho no Rio de Janeiro.

Com uma estética cinematográfica e elenco de peso — que inclui Juliana Paes, Mel Maia, Xamã, Chico Diaz e André Lamoglia —, a produção combina ação, drama familiar e crítica social ambientada no submundo das apostas ilegais.

Dirigida por Heitor Dhalia, a obra é resultado de uma pesquisa extensa com policiais, especialistas e pessoas ligadas ao jogo do bicho. “É ficção, mas com um grau de verossimilhança bastante alto”, afirmou o diretor à BBC. “Entendemos que, para traduzir um universo complexo como esse, precisávamos de uma pesquisa muito fundamentada.”

Quem está no elenco?

Os Donos do Jogo conta com um elenco formado por nomes conhecidos do cinema e da televisão brasileira, além de rostos novos. Entre os destaques:

André Lamoglia — interpreta Profeta (Anselmo), protagonista da série.

Juliana Paes — vive Leila Fernandez, esposa de um bicheiro tradicional em busca de mais poder.

Chico Diaz — interpreta Galego, bicheiro veterano da velha guarda.

Xamã — vive Búfalo, herdeiro do clã Guerra.

Giullia Buscaccio — atua como Suzana, filha de bicheiros e peça-chave nas alianças entre famílias.

Mel Maia — interpreta Mirna, personagem ambiciosa e disposta a quebrar a hierarquia do submundo.

Raphael Logam — no papel de Dino, um chefão influente que simboliza a geração anterior.

A série ainda conta com Bruno Mazzeo, Stepan Nercessian, entre outros nomes.