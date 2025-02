Os bilhões que o Carnaval vai movimentar em 2025

Considerada a maior festa popular do país, a projeção para o Carnaval de 2025 é de crescimento. De acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), os valores devem superar R$ 12 bilhões em receitas, representando um aumento de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Ainda segundo a CNC, o setor de bebidas e alimentação lidera o consumo, com R$ 5,4 bilhões provenientes de bares e restaurantes. Em seguida, aparecem os serviços de transporte, com R$ 3,3 bilhões, e hospedagem, com R$ 1,3 bilhão.

Setor de apostas e camarotes impulsionam festa

Entre os principais atrativos do Carnaval de 2025, os camarotes do Sambódromo do Anhembi prometem ser um destaque. O espaço '011', administrado pela Soccer Hospitality, oferece open bar e open food durante toda a estadia. A programação inclui cinco dias de evento, com atrações como Turma do Pagode, Jorge Aragão, Tiee, Clareou e Ferrugem já confirmadas.

“Oferecemos um serviço diferenciado, com uma vista incrível do Sambódromo. Fizemos mudanças importantes no ano passado e estamos nos preparando para inovar ainda mais em 2025”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

O impacto na economia também se reflete na geração de empregos. A expectativa é que sejam criadas 32,6 mil vagas temporárias. Além disso, o número de turistas deve crescer 4,8%, superando os 6,6 milhões de estrangeiros que vieram ao país no Carnaval de 2024.

Em Pernambuco, o Galo da Madrugada, maior bloco de Carnaval do mundo, traz uma novidade para este ano: uma corrida de rua com o nome do evento. A iniciativa tem patrocínio do Esportes da Sorte e reforça a ampliação das atividades oferecidas durante o evento.

Ainda no Recife, a BETEsporte marcará presença no Carnaval, patrocinando dois camarotes e realizando ativações no Galo da Madrugada, como o Galo Prime e a Esquina do Galo.

São Paulo projeta R$ 6,4 bilhões em receitas

Segundo a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), o Carnaval paulista deve gerar R$ 6,4 bilhões em receitas, impulsionado principalmente pela rede hoteleira em cidades litorâneas e do interior. O período analisado contempla desde o pré-Carnaval, em 22 de fevereiro, até o pós-Carnaval, em 9 de março.

Para fomentar a festa, o setor de apostas continua investindo no evento. O Galera Bet, uma das principais empresas do segmento, segue como patrocinador oficial do Carnaval de São Paulo. Desde 2024, a empresa detém os naming rights da festa, com um contrato de quatro anos, garantindo exposição da marca no Sambódromo, na Fábrica do Samba e em um camarote exclusivo.

Outra marca de destaque no Carnaval paulista é a Cassino, que estará presente no tradicional bloco Casa Comigo, na região da Faria Lima. Conhecido pelo clima descontraído e pelos foliões vestidos de noivos e madrinhas, o bloco se tornou referência na cidade. Além disso, a empresa também marcará presença no Bloco Broder Loopi, em Salvador, reforçando o apoio à diversidade e ao clima festivo da capital baiana.

O Carnaval de 2025 promete ser um dos mais movimentados dos últimos anos, impulsionado pelo crescimento do turismo e pelo investimento do setor de apostas.