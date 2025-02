Xangai lança plano para impulsionar turismo e atrair mais visitantes internacionais

O Gabinete do Governo Popular de Xangai anunciou recentemente o Plano de Ação Trienal para Promover o Desenvolvimento de Alta Qualidade do Turismo (2025-2027). A iniciativa visa fortalecer a posição da cidade como a principal porta de entrada do turismo na China, um destino urbano de referência e um modelo de integração entre cultura e turismo.

Ao todo, foram definidas 21 tarefas principais para guiar esse desenvolvimento.

Infraestrutura e novos polos turísticos

Entre as ações previstas, Xangai aposta na criação e modernização de marcos turísticos de classe mundial. A cidade está acelerando o desenvolvimento do Distrito de Turismo e Lazer Internacional de Xangai e do Distrito de Turismo Nacional de Sheshan, além de expandir sua rede de parques temáticos e consolidar o Distrito de Turismo de Cruzeiros Internacionais.

Paralelamente, Chongming está sendo estruturada como um destino ecológico de classe mundial.

O plano também prevê a revitalização de cidades históricas do sul do rio Yangtze, como Zhujiajiao, Nanxiang e Sijing, além do fortalecimento de segmentos como:

Arqueologia + turismo, Patrimônio imaterial + turismo, Museus + turismo

O objetivo é ampliar a diversidade da oferta cultural e atrair mais visitantes.

Tecnologia e experiência turística aprimorada

Xangai pretende modernizar o turismo com o uso de tecnologia, investindo em museus, galerias de arte e bibliotecas inteligentes, além de aprimorar os serviços oferecidos por atrações e hotéis. O objetivo é melhorar a experiência dos visitantes por meio de soluções digitais e maior conectividade.

Em paralelo, a cidade está implementando políticas de apoio ao setor, facilitando a criação de novos produtos turísticos, atraindo visitantes e expandindo mercados. O portal de investimentos turísticos da Ásia-Pacífico será lançado para consolidar a posição de Xangai como um polo global do setor.

Eventos como o Festival de Turismo de Xangai também serão fortalecidos para impulsionar o consumo e atrair mais turistas.

Expansão internacional e crescimento no turismo

O governo municipal planeja ampliar a cooperação com cidades turísticas chinesas e internacionais, consolidando o Delta do Rio Yangtze como um destino global. Além disso, a cidade busca expandir parcerias com os principais países emissores de turistas, aproveitando políticas de isenção de vistos e novas facilidades para grupos estrangeiros.

Outra iniciativa estratégica é o lançamento de novas rotas turísticas internacionais de alto padrão, fortalecendo ainda mais a posição da cidade no cenário global.

Os esforços já começam a mostrar resultados. Durante o feriado do Ano Novo Chinês de 2025, Xangai recebeu 17,77 milhões de turistas, um crescimento de 6,08% em relação ao ano anterior, segundo dados da Agência de Cultura e Turismo de Xangai.

Com essas iniciativas, Xangai reforça sua ambição de se tornar um dos destinos turísticos mais importantes do mundo, combinando inovação, tradição e uma experiência cada vez mais sofisticada para os visitantes.